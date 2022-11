Lo de ligar por Instagram no va con Álex, el Spider-Man que ha acudido a buscar pareja al programa First Dates, de la cadena Cuatro: “Se echan el Druni encima, mucho maquillaje” y luego no sabe si cuando queda para la cita se trata de la misma chica porque le cuesta reconocerla, asegura el joven. Él es más del “cara a cara”.

El valenciano, trabajador en una empresa de logística, prefiere atraer a sus posibles conquistas al natural, sin postureos y de tú a tú, tal y como ha hecho con Carolina en First Dates, a la que quería convertir en su Mary Jane particular, aunque a decir verdad la chica no le convence del todo.

La logística no es la única profesión que tiene Álex, ya que en sus ratos libres se gana la vida disfrazado de Spider-Man en eventos, como fiestas y cumpleaños, un personaje de superhéroe que vuelve loco a su niño. Sin embargo, Carolina es más del Capitán América, según confesó al presentador del programa, Carlos Sobera. Hay más diferencias: el joven es del Real Madrid y ella del Atlético de Madrid.

Álex se muestra convencido de cuál es su prenda favorito para ligar: “Gano en mallas”, atuendo con el que le gusta ir al Mercadona o de compras a algún centro comercial. Para las chicas se inclina por “los pantalones o mallas ajustadas, con eso pierdo el conocimiento”, reconoce. Pero no quiso dejar pasar la oportunidad y acudió a conocer a Carolina, quien apareció en la cita vestida con una minifalda de color amarillo.

Aunque ha admitido que al ver a Carolina en la cita no ha sentido lo que esperaba, puesto que “no ha sido un la parto como a una pera”, a medida que la ha ido conociendo le ha llamado la atención y ha preferido quedarse más tiempo en Madrid. ¿Habrá finalmente una mascletá entre ellos o no será para tanto? Ella le ha confesado que no es muy cariñosa y él prefiere que una mujer le demuestre personalmente que lo quiere, no a través de un mensaje en el Whatsapp.