A Rosa Benito ha debido de sentarle a cuerno quemado la última entrega de En el nombre de Rocío. Tan enfadada ha estado la que fuera la peluquera de Rocío Jurado durante años que ha utilizado sus redes sociales para cargar como nunca contra Rocío Carrasco dándole donde más le duele.

La hija de 'La más Grande' confesó el pasado lunes algunas de las duras decisiones que tuvo que tomar su madre en su casa para evitar males mayores para con Ortega Cano, así como también habló de los motivos por los que ha decidido poner distancia con sus hermanos y sus hijos.

Sin embargo, parece que la familia mediática de la joven sigue interesada en desmentir a toda costa la versión ofrecida por Carrasco y, cuente lo cuente y presente lo que presente, siempre va a estar sobrevolando sobre ella la sombra de la mentira a juzgar por las actitudes de su familia.

Una de las familiares de Rocío Carrasco que no ha perdido la oportunidad de saltarle a la yugular ha sido Rosa Benito. La ex mujer de Amador Mohedano ha utilizado su cuenta de Twitter par alanzarle un feroz ataque a la ex mujer de Antonio David Flores y las redes han ardido contra ella.

Despiadadas palabras

Un usuario de la mencionada red social compartía una imagen en la que cuestionaba la veracidad del testimonio de Carrasco y, a este mensaje en concreto, Rosa Benito ha respondido con un voraz comentario con el que ataca a Rocío con su tema más doloroso: sus hijos. "Una persona que no quiere a lo que ha parido, no puede querer a nadie" escribió la ex colaboradora de Sálvame desatando la ira en redes sociales.