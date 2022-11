El esquema del programa se repite siempre desde que empezó a emitirse este formato en España y lo curioso es que sigue funcionando incluso mejor que el primer día. Chicote llega al restaurante el cuestión, pide mesa y ya entonces, nada más entrar en contacto con el personal y la comida, se da cuenta de los fallos del establecimiento de hostelería.

Aplicando los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años el cocinero logra reflotar el negocio poco a poco, pasito a pasito. Y curiosamente triunfa. Pero por poco tiempo. Apenas unos meses después de que haya logrado su objetivo, el propietario del restaurante que ha visitado Chicote se ve obligado a cerrar. En no pocas ocasiones los problemas personales que están detrás de los laborales (y en los que el equipo de Chicote tiene poco que hacer), no logran que llegue a buen puerto.

Chicote visitó Casa Pili durante la última temporada que se emitió (la séptima ya está grabada pero aún no tiene fecha de estreno). Ese programa de Castro Urdiales acabó con la dueña vomitando al probar la comida que le habían puesto a Chicote.

Mega vuelve a emitir esta tarde el episodio de este establecimiento. Pero, ¿qué fue de Pili y su restaurante? Casa Pili ha cerrado definitivamente sus puertas, tal y cómo se indica en la cuenta oficial de Facebook del local. Tras esta noticia, son muchos los usuarios que han comentado la "triste noticia" y han mandado mensajes de apoyo y cariño a la dueña. "Pili yo personalmente lo siento mucho. Eres una gran persona y te mereces lo mejor. Mucha suerte en todo lo que emprendas. Ánimo y a por todas". "Que pena Pili, lo siento eres muy agradable". "Acabo de ver el programa en la tele , y me dio curiosidad saber dónde estabais situados , qué pena saber que al final tuviste que cerrar , espero que por lo menos te vaya bien y sigáis unidos , parecéis muy buena gente , os deseo lo mejor", son solo algunos de los comentarios que se repiten en la página.

Desde la cuenta del restaurante no se ha respondido a los comentarios, salvo a a uno. "Vi el programa y me hubiera gustado conocerte. Casi nunca veo lo de Chicote, pero ese día no pude cambiar de canal. Siento que eres una grandísima persona, difícil de encontrar en los tiempos que vivimos. Muchísima suerte. Si tienes por casualidad pasas por Madrid me gustaría conocerte, por circunstancias yo no puedo salir ahora de vacaciones, sino intentaría ir para saludarte. Mucho ánimo en tu nueva etapa", escribía una usuaria de Facebook. "Muchas gracias, por el apoyo y la invitación, de verdad, espero que estés bien ,tú también eres una gran persona y muy buena , espero que estés bien ,un fuerte abrazo y disculpa por contestarte ahora , pero hasta hoy no volví a mirar este facebook", contestó entonces la que fue la dueña del restaurante al que acudió Chicote.