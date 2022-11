Cristina Medina ha denunciado que se han tergiversado sus palabras en algunos medios de comunicación. La actriz fue protagonista del último programa de 'Menudo cuadro', el podcast que presentan David Andújar y David Insua semanalmente. Ella trató numerosos temas durante su entrevista, entre ellos su salida de 'La que se avecina'.

La intérprete reconoció que en este momento de su vida no le apetecía volver a la serie por todo el trabajo que suponía y que la mayoría del reparto eran simplemente compañeros, no amigos. Sin embargo, algunos medios han manipulado sus declaraciones con titulares en los que parece que Medina ha hablado mal de sus compañeros o algo similar.

Para zanjar cualquier tipo de duda, Cristina ha subido un vídeo a su Instagram para aclarar sus palabras: "Simplemente porque digo que mis compañeros no son mis amigos. ¿Soy la única? Alguno de estos compañeros han sido amigos míos, pero no todos somos amigos de todo el mundo. Es muy fuerte que toméis estas palabras y las tergiverséis. Si esto es periodismo, apaga y vámonos".

"Me salí del grupo de 'La que se avecina' y de todos los grupos porque cualquier comentario que tuviera que ver con mi vida anterior me dolía mucho. No me reconocía en mi vida anterior", ha aclarado en el vídeo. Respecto a su salida de la comedia de Telecinco, asegura que "se está tergiversando mi participación en la temporada 13 de 'La que se avecina'. Si no he estado, es porque he estado mal de salud. ¿Estaré o no en la 14? No lo sé. No es algo que esté ahora mismo en mi mente porque estoy viviendo el presente, que no tiene nada que ver con el pasado y no se qué va a ocurrir en el futuro. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión, se tomará".

También apunta a que su hipotético regreso a la serie "dependerá de muchas cosas, como las exigencias de guion o que esté dispuesta a estar trabajando muchísimas horas. En 'La que se avecina' no solo nos reímos, también trabajamos". Para terminar su alegato, desea "el éxito más grande a la temporada 13" y espera "¡Que lleguen 124 temporadas de 'La que se avecina'!". La actriz finaliza con un mensaje para los futuros periodistas: "A los que estáis empezando el periodismo: por favor, no caigáis en esto, en coger las palabras de la gente un poquito popular para hacer lo que os de la gana. La cagáis".