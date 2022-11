La doctora grancanaria Carla Barber ha hablado sin tapujos sobre uno de los grandes temas tabú que sobrevuelan en las redes sociales: cuánto ganan las personalidades más influyentes del momento en internet de la mano de plataformas como, por ejemplo, Instagram. La sanitaria ha desvelado cuánto dinero por su imagen como 'influencer' y la cifra es, cuanto menos, sorprendente.

Barber se ha convertido en uno de los rostros más relevantes de las redes sociales en nuestro país y, prueba de ello, es el millón de seguidores que acumula la 'reina del pinchi-pinchi', una ingente cantidad de fans que siguen todos y cada uno de los consejos de belleza y cuidado personal que la muchacha ofrece a través de sus publicaciones e historias.

Si bien es cierto que la grancanaria suele dar buena cuenta de todos y cada uno de los pasos que da en su día a día, había un tema que la joven no había abordado con su habitualidad naturalidad y transparencia. Esta cuestión tiene que ver con los ingresos económicos que percibe por su papel en las redes sociales y, para evitar especulaciones, Carla Barber ha confesado cuánto cobra por su imagen de 'influencer'.

"Para nada las redes sociales me dan más dinero que mi profesión"

Antes de dar respuesta a la mencionada cuestión, Carla Barber reconoció que esa es una de las preguntas más repetidas por parte de sus seguidores en redes y, por fin, se ha decidido a contestarla. "Para nada las redes sociales me dan más dinero que mi profesión. Me suponen menos de un 1% de mis ingresos comparados con el pinchi, pinchi. No utilizo las redes para conseguir beneficio, sino todo lo contrario. Realmente me escriben muchas marcas y no publicito absolutamente nada porque no las consumo", aseguraba.

Además, Carla Barber ha asegurado que los beneficios que le encuentra a su trabajo es que "las redes me sirven para llegar a futuros pacientes. Lo que tengo hoy en día como médico y empresaria es porque se ha permitido que mi trabajo sea visible y llegue a muchísimos sitios", comparte.