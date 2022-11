Catártico y sanador. Así es Antes del olvido, el último libro de Jorge Javier Vázquez en el que el presentador se abre en canal y se desnuda para conocer la parte desconocida del hombre más famoso de la televisión en España. Una obra en la que, además de transitar por los momentos más duros de su vida, el comunicador también hace referencia a sus problemas con la bebida y lanza a lo largo de sus páginas una importante confesión sobre esta adicción que le afectó que ayudará a muchas personas.

El catalán se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y, a juzgar por lo que ha ido esbozando durante las últimas semanas, alcanzar este estado ha sido posible gracias a la creación de esta obra a la que define como una "carta de amor" a su amiga Mila Ximénez y que ha supuesto una profunda búsqueda interior para encontrar la paz en medio del tormento.

En Antes del olvido, Jorge Javier habla de sexo, trabajo, amor, amistad y adicciones, las cuales han marcado una parte fundamental de su vida. Una de ellas, a la que le dedica varias páginas de su último libro, ha acompañado al de Badalona durante mucho tiempo: el alcohol. De hecho, el presentador ha decidido hacer una poderosa, transparente y generosa confesión para sus lectores sobre el papel de la bebida en su vida con el que, desde luego, ayudará a mucha gente.

"Sentía que no lo controlaba, que me controlaba él"

En una de las recientes entrevistas que el comunicador ha concedido a varios medios, Jorge Javier reconoce en la revista Lecturas que "durante muchos años de mi vida me he preguntado si era alcohólico" y apuntaba que "nunca me ha sentado bien el alcohol y, sin embargo, ha sido mi compañero de vida durante muchos años".

Sobre los efectos de la bebida en él, Vázquez señala que ha conseguido dejar de lado esta tóxica relación con el alcohol. "Llegó un momento en que ya no me sentaba bien y sentía que no lo controlaba, que me controlaba él. Ahora, por prescripción facultativa de mi psicóloga, Silvia, estoy en un periodo de no beber y me he dado cuenta de que he vivido muy atemorizado por culpa del alcohol, porque yo dejaba de ir a muchos sitios por miedo a perder los papeles".