Carmen Lomana se ha convertido en la protagonista involuntaria de las últimas horas después de haber protagonizado un incómodo momento en pleno directo de 'Y ahora Sonsoles', el nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Una situación bastante violenta puesto que la 'celebrity' española ha cargado muy duramente contra la directora del programa y, muy molesta, ha anunciado en sus redes sociales la drástica decisión que ha tomado la colaboradora.

Uno de los puntos fuertes del nuevo espacio de Ónega en Atresmedia tenía que ver con el diverso y variado panel de colaboradores en el que ha confiado la productora del programa para ofrecerle a la audiencia un contenido diferente. Y, a juzgar por la aparición de Lomana en la última entrega de YAS, también confiaron en la ex-superviviente para formar parte del cóctel de tertulianos que participan en el programa.

Sin embargo, la experiencia de Lomana no ha sido para nada como ella esperaba y, en pleno directo, afeó a la directora del programa, Patricia Lennon, que no se le permitiese intervenir en el programa y, posteriormente, hizo uso de sus redes sociales para disparar contra ella y para comunicar una inesperada noticia.

"Si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé"

Visiblemente enfadada y molesta porque no se le dejase participar, Carmen Lomana se quejó a Sonsoles Ónega de la pocas oportunidades que le dieron para poder expresarse. "Me gustaría venir desde el principio para hablar, porque tengo el suficiente criterio para hablar lo que habláis aquí" decía incómoda pese a las disculpas que le profesaba la presetadora. "Me da igual. Si estorbo, me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé", sentenciaba.

A su salida del programa, Carmen publicó un mensaje en su perfil de Instagram con el que compartía con sus seguidores cómo se había sentido, apuntaba directamente contra la directora del formato y comunicaba su irrevocable decisión de no volver más al programa. "Esto es lo que ocurrió ayer en 'Ahora Sonsoles' por lo que he decidido no volver. Creo que os lo debo a mi seguidores para que no haya confusión. Entré al final, y como si no existiese. Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también".

"La directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles tú te mereces lo mejor", zanjaba.