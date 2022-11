Los editoriales de Ana Rosa Quintana contra el Gobierno son cada vez más duros. La presentadora, que este martes elevaba su tono crítico contra Pedro Sánchez, ha arrancado este jueves su programa con un duro mensaje dirigido a Irene Montero. En concreto, ha cargado contra la ministra de Igualdad debido a las reducción de las penas a agresores sexuales por ley del solo sí es sí.

"Fachas con toga. Así define parte del Gobierno al Poder Judicial. Han pasado de retorcer la ley a una voladura de la separación de poderes. Y de ahí, al insulto", ha comenzado diciendo Ana Rosa, poniendo el foco en Montero porque "no asume los errores" en la mencionada ley.

"Lo grave es cuando los políticos se ponen la toga y empiezan a acusar", ha continuado diciendo la periodista: "Acusan a los jueces de prevaricar. Acusan a los jueces progresistas y a los conservadores. Acusan a los jueces hombres y acusan a las juezas mujeres". "Acusan a todos, a todas y a todes", ha apuntado para burlarse del lenguaje inclusivo.

"Un 54,8% de los jueces en España son mujeres. ¿Todas son machistas y prevaricadoras o la ley es un churro?", se ha preguntado Ana Rosa, que también ha recogido la petición que ha lanzado Irene Montero a los jueces: "Pide que se formen. ¿Por qué no se forman ustedes en derecho?".

La comunicadora también ha criticado a Yolanda Díaz por guardar silencio y al Gobierno por mostrar su intención de revisar la ley: "¿De verdad no saben que los delincuentes que están saliendo a la calle y los cientos que van a salir no van a volver a la cárcel?". "¿Para qué quieren tantos asesores? ¿De verdad no saben nada? Fórmense o, al menos, infórmense".