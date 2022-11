Paz Padilla ha vuelto a la carga contra Sálvame en una extensa entrevista para un medio nacional en el que la cómica ha vuelto a abrir la veda contra el programa que presentó haciendo unas controvertidas afirmaciones sobre su salida del espacio de las tardes de Mediaset España.

La humorista gaditana se encuentra fuera de la televisión desde su sonado encontronazo con Belén Esteban y después de haber estado a punto de enfrentarse en el banquillo contra el que fue su refugio televisivo durante una década. Sin embargo, ha sabido reinventarse gracias a su gira teatral y la marca de ropa que ha creado junto a su hija.

Es toda una incógnita saber cómo se producirá la vuelta de Paz Padilla a Mediaset puesto que, después de ser despedida y contratada de nuevo, ha quedado en el aire el tipo de formato con el que la presentadora volverá a encontrarse con su público.

Hasta que este momento se produzca, Padilla sigue su vida concediendo entrevistas para promocionar su obra de teatro y sus nuevos caminos profesionales y ha sido en la última entrevista que ha concedido donde la gaditana se ha despachado a gusto contra el que fue su programa.

"Se cachondeaban de mí"

Paz Padilla ha hablado sin tapujos en una conversación con el diario El Mundo en la que ha recordado sus tiempos en Sálvame. "Mi forma de pensar era tan diferente, mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que, de alguna manera, aportaba algo distinto al programa, como amor. Yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí" sentenciaba.

"No es fácil, cuando tu discurso y tu camino es la armonía, la paz, la bondad, y luego vas al teatro y recibes tanto amor, te dices: "esto no cuadra, algo no encaja", asegura sobre su etapa en el programa.

Además, la actriz también ha asegurado que su paso por Sálvame un lastre personal para ella. "A nivel profesional, no. Me ha frenado a nivel personal, porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas, el universo te echa", sentenció.