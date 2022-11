Telecinco emitió el pasado viernes la segunda gala de su 'Mediafest Night Fever'. Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la actuación de Anabel Pantoja, que interpretó el tema 'Cuando me vaya' junto a Jaime Terrón, vocalista del grupo Melocos. La sobrina de Isabel Pantoja rozó la victoria tras conseguir 8 puntos del jurado y otros 8 del público. Sin embargo, su buen desempeño sobre el escenario quedó empañado por la actitud que, supuestamente, tuvo detrás de las cámaras.

Al parecer, según reveló 'Sálvame' durante la tarde de ayer, a la concursante no le hizo ninguna gracia que el programa aprovechara la presencia en el estudio de su pareja, Yulen Pereira, para enfocarle y subirle al escenario. "Ella estaba muy dolida porque decía que había ido a acompañarla y que no quería aparecer en ningún momento. Pero bueno, estamos en televisión, y si él está ahí y se le pincha en un momento... Pues ya está", explicó Adela González.

La presentadora aseguró que la escena no estaba preparada, sino que surgió de forma espontánea: "Cuando se le enfocó y se empezó a hablar, me acerqué y le puse el micro. Al ver que había buen rollo, le arrastré para arriba. Fue una cosa que dio el directo". Según Adela, Anabel se puso "hecha una furia" tras la pequeña entrevista "porque no quería que Yulen tuviera visibilidad". "Montó un pollo y le expliqué cómo había pasado todo", comentó durante la tarde de ayer.

Antes de las explicaciones de Adela, el espacio emitió el testimonio de una espectadora que presenció el tremendo enfado de Anabel: "Fue donde estaba la dirección y le cambió la cara. Empezó a gritar como loca, como un basilisco, diciendo que por qué habían provocado esa situación". "No dábamos crédito, vimos cómo hablaba de malos modos a la propia presentadora. Ahora entiendo eso que le dicen de que es muy Pantoja, no veo justificación a esos malos modos", aseguró la testigo.