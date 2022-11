Javier Calleja está preparando la nueva temporada de 'Planeta Calleja'. Y Pedro Piqueras será uno de los invitados. Así lo ha confirmado el propio Jesús Calleja a través de un vídeo que ha compartido en sus redes sociales y en el que desvela el destino que ha elegido para compartir esta experiencia que están grabando: La Palma.

Hace unos días, Jesús Calleja sorprendió a sus seguidores desde el plató de Informativos Telecinco, ¿pretendía dar el salto a presentar las noticias de la cadena? No, "seguirá dándolos Pedro Piqueras", aclara el aventurero, al tiempo que confiesa que lo que en realidad ocurre es que el mítico presentador se une a la aventura de Cuatro.

Como aperitivo, Calleja nos avanza que se han encontrado con una historia muy impactante y que contarán cuando se emita el programa y que Piqueras "va a entrar en el cráter" del volcán que entró en erupción hace unos meses. "Va a ser un programa de impacto total", añade Pedro.

El leonés incluyó en su publicación una mención a Cuatro y escribió: "¿Y esto?". Por el momento, se desconoce si el vídeo tiene que ver con algún posible proyecto junto al periodista o si podría formar parte de su participación en alguno de sus programas en la cadena, como Planeta Calleja o Volando voy.

Las palabras de Piqueras sobre Sálvame

Pedro Piqueras estuvo en la entrega de Buenismo Bien estrenada el 8 de noviembre. "Yo no doy entrevistas jamás, me cuesta mucho, sobre todo cuando entran por la vía de la vida privada. Huyo de todo eso", contó. Después reveló que su hijo lo había animado a visitar el espacio de Cadena SER.

En el formato le preguntaron por las transiciones virales de Sálvame a Informativos Telecinco y él admitió entre risas: "Eso es un problema. Yo lo que hago es que procuro no escuchar, porque pasan cosas curiosas. Alguna vez hay un festival extraordinario... Es comedia pura, pero cuando detrás de eso tienes que salir contando que hay 500 muertos por Covid en España, pues es muy fuerte".

El comunicador comentó sobre el magacín: "Tenemos una convivencia. Yo lo que hago es que no oigo nada para no verme influido, porque algunas veces podría salir riéndome y yo soy de risa floja. Otras veces hay cosas que se dicen que no son lo más apropiado para dar paso... Yo miro para otro lado y empiezo dirigiéndome al público de informativos, que muchas veces es el público de Sálvame".