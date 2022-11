Tal vez no lo recuerdes, pero el cantante Dani Martín, quien recientemente estuvo en Gran Canaria ofreciendo un concierto en la fiesta de lujo tras el congreso para funcionarios habilitados nacionales, confesó en noviembre de 2021 a Patricia Conde que tuvieron un hijo juntos. Su nombre es "Manu" y se pirra por el "Atleti" y los videojuegos. "Quería decirte algo, es una chorrada, eh: Tuvimos un hijo". Con estas palabras le dijo Dani Martín a su expareja Patricia Conde, que durante su relación habían sido padres. Lo hizo ante las cámaras de Movistar, frente a la cara de poema que se le quedó a la presentadora y actriz que un año después forma parte del elenco de Master Chef Celebrity.

El actor y cantante también le confesó que el chiquillo "se llama Manu y es del Atleti". Además de por hilarante y difícilmente creíble, la revelación es pura ficción. Sucedió en el programa "Nadie al volante" de Movistar. No era ni una broma sino un gag, una gracieta de actores.

El vídeo de la revelación alucinante todavía puede verse colgado en Tik Tok.

Todo empieza con la revelación de Dani Martín ante una estupefacta Patricia Conde, que no da crédito. "¿Un hijo? ¿Cómo?", pregunta. Él le responde: "Supongo que durante el acto". Y ella sigue en sus trece: "Ya Daniel, obvio. Me acordaría. Esto no es un empaste. Parir duele".

Durante la conversación, Dani Martín le muestra pruebas, entre ellas una foto del retoño. "Es igualito que yo, pero con bigote", afirma Patricia Conde, que apunta: "Pero, Manu es negro". "Sí, me pasó exactamente lo mismo que a ti. Hay unos estudios que dicen que la genética genera este tipo de locura y dos personas rubias pueden tener un hijo negro", contesta Dani Martín.

"Ahora que lo veo sí que te creo. Quiero ser una madre para él. Lo haremos progresivamente, para que no coja traumas. ¿Cuándo lo podré ver?", pregunta ella, a lo que Dani Martín le contesta. "Hay un chófer yendo a tu casa. Aquí tienes su neceser, su ropa y sus videojuegos, te va a encantar", afirma él, cerrando el gag, para el sketch de 'Nadie al volante'.