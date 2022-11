La Ruleta de la Suerte es uno de los concursos con más historia dentro de la pequeña pantalla. Antena 3 apostó por este formato para levantar su mediodía y parece que la estrategia le salió bien. No hay que olvidar que el concurso llegó incluso a sustituir a Los Simpsons, una de las series más míticas del principal canal de Atresmedia que acabó relegado a Neox, una de sus apuestas en cuanto se lanzó la Televisión Digital Terrestre (TDT).

En este programa se combina la destreza de los concursantes con un público entregado y un presentador que también ha conseguido conquistar al público. Además si algo ha conseguido atraer a la audiencia es que se trata de un concurso del que cualquiera puede participar desde casa intentando adivinar los paneles.

El formato ha logrado ser líder en una franja horaria más que complicada. No hay que olvidar que este concurso compite con Ya es Mediodía, el programa que presentaba, la que ahora es pesentadora de Antena 3, Sonsoles Ónega, en Telecinco y que trata de repetir el éxito que en su día tuvo la combinación de política, economía, sucesos y tertulia del corazón en el programa de Ana Rosa Quintana. Pero ni aun así ha logrado desbancar a la Ruleta de la Suerte.

Durante los fines de semana y los festivos Antena 3 emite capítulos repetidos de la Ruleta de la suerte, algo, eso sí, que no gusta demasiado a los seguidores del programa que prefieren disfrutar de nuevos episodios cada vez que encienden su televisor.

Jorge Fernández y Laura Moure son, junto a la banda de música, una parte esencial del programa, ya que han sabido construir un vínculo familiar con el público, que asiste todas las tardes a su cita desde el sofá o la mesa de la comida. Estos dos presentadores se han puesto frente a la cámara de una forma diferente para jugar a un juego que indagaba un poco más en su vida personal: el "yo nunca". Así, ambos han respondido preguntas sobre el verano: ¿han tenido alguna vez un amor de verano?; ¿han cantado alguna vez la canción del verano a pleno pulmón en el coche?; y unas cuantas más que ambos han respondido sin tapujos. Aunque el momento más llamativo ha sido durante la última pregunta: A mí nunca me han cantado "a por el bote" por la calle en verano. La respuesta de Jorge Fernández ha sido inmediata: "diría que ojalá no me cantaran". "Es un momento de tierra trágame porque se da cuenta todo el mundo", añadía Laura Moure.