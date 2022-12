Anabel Pantoja no levanta cabeza. La 'influencer' hispalense acaba de perder a su padre, Bernardo Pantoja, y pese al fallecimiento del hermano de Isabel Pantoja, la ex mujer de Omar Sánchez no ha tenido tiempo para despedir a su padre con tranquilidad. Y es que las consecuencias familiares que ha tenido la marcha de Bernardo han sido tan inesperadas como devastadoras porque no paran de salir a la luz las múltiples rencillas familiares que existían y que ahora han estallado.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez cortan de raíz el último nexo de unión que les quedaba La sevillana, que aún mantiene su hogar en Arguineguín, entró hecha un basilisco en Sálvame al no entender el trato tan vejatorio que estaba recibiendo por parte del que ha sido su programa durante años. "¿Es tan importante saber ahora quién es Junco, qué pasa con mi padre, cómo se enamoraron…? ¿Podéis dejar descansar a mi padre? Entiendo que tengáis que contar que ha muerto, el tanatorio fue un circo, pero lo que no voy a entender es que el programa se lleve con esto una tarde tras otra”, decía muy afligida y decepcionada la otro lado del teléfono. Ahora, ha sido Jorge Javier Vázquez quien ha querido dedicarles unas duras palabras a la colaboradora del programa de las tardes de Telecinco al no entender muy bien a qué se deben los cambios repentinos de la sobrina de Isabel Pantoja. "Hay confianzas que dan asco" Visiblemente molesto, el presentador ha afeado a la sevillana la actitud y la forma en la que se está dirigiendo a los que han sido sus compañeros de programa. "Me inquieta que Anabel siempre nos llama para echarnos la bronca. Hay confianzas que dan asco porque detrás está trabajando todo un equipo y estás echando por tierra su trabajo. Si no le gusta lo que ve, que no llame y que apague la tele", sentenciaba. "Anabel Pantoja tiene un grave problema, saca a pasear el apellido cuando le da la gana pero cuando se habla de su familia, quiere tratamiento de familia real y eso no es" dice sobre la actitud soberbia y altiva que ha demostrado la 'influencer' en los últimos días.