Shine Iberia, productora de MasterChef Celebrity, ha enviado un burofax a Patricia Conde en el que le anuncian medidas legales si no "rectifica y se disculpa" por sus acusaciones al programa de manipulación y consumo de drogas por parte de algunos participantes, han informado a EFE fuentes de la empresa.

"En lo que se refiere a Shine Iberia, y al margen de las medidas que decidan adoptar sus compañeros de edición, se le ha enviado un burofax a Patricia, y adoptaremos medidas legales si no rectifica y se disculpa", han señalado las citadas fuentes.

La presentadora, que ha participado en la última edición del concurso televisivo, escribió el pasado jueves 1 de diciembre un mensaje en su cuenta de Instagram, que posteriormente borró, en el que lanzaba graves acusaciones contra el programa.

"Yo solo tenía sueño, en mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto", escribió.

También pedía a los responsables del programa que cesaran de atacarla en redes.

"Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo", concluía en esta parte del mensaje que terminó borrando.

Posteriormente, la productora negó en un breve comunicado los comentarios de la concursante, y advirtió de que con ellos se atentaba "contra el honor" no solo del equipo de producción del programa, sino también de sus propios compañeros.

Por el momento, ninguno de los demás concursantes se han sumado a la polémica. Todos ellos, a través de sus distintas cuentas personales de redes sociales, han mostrado su agradecimiento al formato y su "buen" paso por "MasterChef Celebrity 7".

Desde la primera publicación, Patricia Conde ha modificado el texto en varias ocasiones, y en la actualidad solo mantiene una versión en la que se muestra agradecida por su paso por las cocinas del programa.

"Nunca había visto MasterChef, pero les estoy eternamente agradecida por la oportunidad y porque todos me hayan conocido un poco más. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como lo que habéis visto en los 12 programas de ésta y en las demás ediciones", subraya.