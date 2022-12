El 2021 no empezó nada bien para Anabel Pantoja y Omar Sánchez. El aparentemente feliz matrimonio anunció, por boca de la sevillana, que tomaban caminos por separado y daban a conocer así el divorcio de la pareja. Una noticia que cogió e imprevisto a los más cercanos de la pareja y que ha generado todo tipo de informaciones sobre cuál pudo ser el motivo que provocó el fin de la pareja.

Ahora, un año más tarde, Anabel Pantoja ha encontrado el amor al lado del esgrimista madrileño Yulen Pereira y el surfista afincado en Pozo Izquierdo ha rehecho su vida gracias a su participación en el reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, donde conoció a la que actualmente es si pareja, la también 'influencer' Marina Ruiz.

Sin embargo, todavía hay un elemento fundamental que une a Omar y a Anabel: su matrimonio. Pese a que ambos ya no viven como pareja, burocráticamente, aún figuran como marido y mujer.

Para evitar especulaciones de por qué no hacen efectiva su separación, el grancanario ha desvelado en su entrevista el verdadero motivo por el que Anabel Pantoja y Omar Sánchez no han firmado aún el divorcio.

Claro y conciso

Sin hacer leña del árbol caído, Omar ha contado la verdad que se esconde tras su aún oficial matrimonio. "Obviamente me voy a divorciar cuando vuelva a Canarias. Pero, realmente no me he divorciado porque ni ella ni yo hemos podido por trabajo. Pero es un trámite muy rápido: ya lo haremos".