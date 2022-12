Kiko Matamoros ha mostrado su apoyo a Rafa Mora, en la cuerda floja en 'Sálvame' por los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con diferentes compañeros en los últimos tiempos y ciertos comentarios polémicos que han hecho que la cúpula del programa se esté planteando su despido: "Por supuesto que le defiendo".

La dirección de ‘Sálvame’ se ha reunido a solas con Rafa Mora para abordar un problema con el colaborador y tomar una decisión. Y es que, tras el enfrentamiento con Miguel Frigenti, las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que pedían que Rafa dejara de trabajar en el programa… Visiblemente afectado, el aludido abandonaba la sala VIP en la que esperaba y se declaraba decepcionado.

Terelu Campos y Adela González corrían a buscar a Rafa Mora, a quien interceptaban a las afueras del estudio. El colaborador explicaba que se había marchado para llamar por teléfono y que su conversación no fuera grabada: “Mis directores me la han jugado y me han grabado y como no me fío de nadie, aunque sé que trabajo con los mejores…”

También dejaba claro que no era consciente de que las redes clamaran contra él porque se implica “al 100%” en el trabajo y siempre se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad que se le dio: “Sabéis que me estoy formando por evolucionar y estar a la altura de los mejores”.

A solas con las presentadoras, Rafa Mora explicaba que no es homófobo pero ellas le hacían entender que hace comentarios que pueden entenderse en este sentido. Él se disculpaba si se habían entendido mal pero Miguel Frigenti, que se unía a ellos en la sala VIP, no se creía nada porque no es la primera vez que Rafa le dice algo "reprobable" y "homófobo".

En su opinión, Rafa no quería nada más que limpiar su imagen: "Si te has equivocado, pide perdón y no vengas de víctima". Rafa lo hacía, le pedía disculpas, pero su compañero cuestionaba sus palabras: "Yo creo que me pides perdón porque la situación te aboca a eso".

Pero esta tarde, la dirección de Sálvame han tomado una decisión y han pedido al público y a los tertulianos del formato que opinaran si Kiko Matamoros y Rafa Mora deberían no coincidir en el plató. Para sorpresa de todos, los resultados han sido negativos, por lo que deberán separarse. Sin embargo, esto no parece haberle gustado nada a Matamoros, quien no cree que sea una mala influencia para Mora. "No es cierto que Rafa se porte peor si estoy yo", y amenazó con abandonar definitivamente Sálvame.

Las redes no han parado de pronunciarse y opinan que el más veterano debería de abandonar ya el formato de Telecinco. "Ojalá nos haga el favor de hacerlo", indica un usuario de Twitter.