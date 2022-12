El fichaje de Cristina Porta por 'Sálvame' ha sido de todo menos tranquilo. Desde su llegada al espacio vespertino de Telecinco, la nueva colaboradora ha tenido que enfrentarse a los ataques de sus compañeros. Además, algunas personas la han llegado a calificar como una persona tóxica, prepotente, chunga o trepa. Por este motivo, la periodista deportiva acudió anoche al 'Deluxe' para someterse a un test de personalidad.

La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez reveló en el programa los resultados que había obtenido en la prueba. "Tiene una puntuación elevada en abstracción. Eso significa que puede parecer fantasiosa, alejada de la realidad. Como es muy independiente, porque tiene autosuficiencia, se puede percibir como exceso de soberbia y de orgullo", comenzó diciendo la profesional: "También tiene una vigilancia bastante elevada (...) es desconfiada, suspicaz y testaruda".

El programa puso después sobre la mesa la posible prepotencia de Porta. Según el test, su escala de dominancia se sitúa en un 7: "Es tenaz, algo dominante, agresiva, enérgica y constante luchadora por imponer sus ideas". "Si lo juntamos con su tenacidad alta y que se muestra poco reservada o no tener filtro a la hora de decir las cosas, porque es asertiva, puede generar situaciones conflictivas con los compañeros", añadió.

"¿Se puede saber si es chunga o no es chunga?", le preguntó Jorge Javier Vázquez a la psicóloga, que le sacó de dudas: "Puede ser chunga en lo siguiente. Tiene un cumplimiento de normas promedio, pero tiene un autocontrol bajito. Como tiene muy claro el defender sus ideas, ahí puede ser chunga. Cuando llegue a hartarse, porque su impulsividad es elevada, pueden ocurrir esas explosiones".

El último aspecto a analizar fue el de "trepa". En este sentido, Ana Isabel comentó que "cuando tiene claro un objetivo va a por él". "El perfeccionismo lo tiene bajito. En un momento dado, si pierde el interés lo deja. A lo mejor tiene un objetivo, lo intenta y luego se va en otra dirección", comentó ante los colaboradores y la propia protagonista de la noche, que según apuntó Jorge Javier, salió "muy bien parada".

El cociente intelectual de Cristina Porta

Este no fue el único test al que se sometió Cristina Porta a lo largo del 'Deluxe'. La comunicadora también se hizo una prueba para descubrir su cociente intelectual, aunque terminó confesando que ya se lo había hecho anteriormente: "Me he hecho dos test. Sé que va a salir bajísimo".

Antes de compartir el resultado, Ana Isabel Gutiérrez quiso hacer un apunte: "A ninguno de los que se le ha realizado han tenido que hacer el esfuerzo de Cristina". "Previamente le he hecho una prueba de 190 preguntas, eso a nivel cognitivo cansa y los resultados pueden empeorar", aclaró la psicóloga para, seguidamente, señalar que el resultado en esas circunstancias era de 100, situándose así en la media española.