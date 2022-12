Telecinco necesita reflotar su audiencia y se sabe que confiará en la próxima edición de Supervivientes 2023 para levantar los datos tan complicados que ha registrado en los últimos meses. Si hace unas semanas ya se había deslizado quién será el primer concursante confirmado del reality de supervivencia extrema de Telecinco, ahora se ha filtrado (por error) el nombre de la que, a falta de la confirmación oficial, se convertirá en la próxima participante oficial del concurso.

Supervivientes 2023 se presenta, además, como la edición con más cambios de toda su historia. Tras más de 8 años al frente de las conexiones en directo desde la famosa palapa, Lara Álvarez ya no será la presentadora del programa al tener "nuevos proyectos futuros" en su futuro más próximo.

Sin embargo, fue durante la emisión de Sálvame Deluxe, cuando Kiko Hernández en pleno directo puso nombre y apellidos a la persona que podría estar a puntito de firmar su contrato para lanzarse desde el helicóptero en la nueva edición de 'Supervivientes'.

Inesperado rostro

La ex mujer de Kiko Matamoros, Makoke, se sentó en el Deluxe para hablar de su relación con el ex superviviente y fue una pregunta del polígrafo la que desató la bomba. "¿Te vetó Kiko Matamoros para ir a 'Supervivientes'?", le preguntó Jorge Javier Vázquez a la modelo a lo que ella respondió con un "Obvio, lo dijo él. Y este año también parece que soy persona non grata".

En ese instante, Kiko Hernández apuntó que "se rumorea que este año podría ir a 'Supervivientes' Marta López Álamo, prometida de Kiko Matamoros". Al darse cuenta de su error, enseguida quiso recular pero ya era demasiado tarde. "He metido la pata, ¿ves como no me tienes que traer al Deluxe?", sentenció dejando en abierto la posible participación de la actual pareja de Matamoros en el reality.