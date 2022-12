Ana Rosa Quintana ha comenzado este lunes su programa reaccionando a la inédita decisión del Tribunal Constitucional, que este lunes acordaba la paralización de la reforma legal que acelera su propia renovación. "Lo que pretende la justicia es que se siga el procedimiento ordinario y no el atajo, con debate parlamentario, redacción de informes y transparencia. Háganlo por la vía legal y no habrá ningún problema", ha comenzado diciendo en su editorial.

Además, la presentadora también ha afirmado que los poderes ejecutivo y legislativo "no pueden fagocitar al judicial". "El Gobierno debería saberse la lección, porque ya acumula 7 anulaciones del Constitucional a varias iniciativas legislativas", ha añadido minutos antes de conectar en directo con la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, para conocer sus impresiones respecto a este asunto.

La también ministra de Educación ha apuntado que los populares llevan "cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ". "Lo que hoy está pasando pasa cuando el PP esta en la oposición y cuando no tiene mayoría en el Parlamento", ha comentado para, seguidamente, recordar que "cuando el PSOE ha estado en la oposición, la normalización dentro del Poder Judicial ha sido posible". "Siempre hemos sido leales y respetuosos con los distintos poderes de nuestro estado de Derecho", ha subrayado.

En ese instante, Ana Rosa ha intervenido para mostrar una opinión distinta: "Es verdad que lo que está pasando no ha pasado nunca, pero tampoco ha pasado que los dos grandes partidos no se pongan de acuerdo en temas fundamentales para la democracia de este país". Unas palabras que Pilar Alegría no ha dudado en rebatir: "No, no, no, perdone. Esto no es así, esta aseveración no es correcta".

"Bueno, yo creo que es así", ha defendido la periodista, dando lugar a un pequeño momento de tensión entre ambas. La invitada ha mantenido su postura y ha insistido en que eso "no es así", poniendo para ello dos ejemplos: "Cuando el PSOE ha estado en la oposición (...) siempre hemos posibilitado la renovación del Poder Judicial. Cuando nuestro país vivió una crisis muy fuerte institucional en Catalunya y se aplicó el artículo 155, gobernaba el PP y el PSOE le trasladó su apoyo". "Por eso le digo que creo que su aseveración no es del todo correcta", ha zanjado.