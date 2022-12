Pepe Navarro se sincera en El Mundo y reconoce que "su leyenda negra es monstruosa", en una entrevista donde habla extensamente de su carrera televisiva y de las razones que la truncaron, entre ellas el acoso de la actriz y modelo venezolana Ivonne Reyes. El periodista dice sentirse víctima de acoso de la que fuera colaboradora de su Esta noche cruzamos el Mississippi, amiga, amante y madre de uno de sus hijos, según la justicia. Aunque él siempre lo ha negado, Ivonne, la prensa del corazón y un juez determinaron que sí es el padre biológico de Alejandro Reyes. Hace un año, María Patiño reveló en su programa Socialité que Pepe no es el padre del hijo de Ivonne, sino un empresario venezolano ya fallecido. Sea como fuera, la cuestión no tiene vuelta de hoja legalmente porque, agotados todos los recursos, no hay manera de revocar esa decisión judicial, por lo que Pepe es el padre de la criatura.

Dicho esto, no es de extrañar que se sienta víctima de acoso por parte de Ivonne Reyes. El periodista de El Mundo Jorge Bustos le pregunta si crea que la lupa sobre su vida privada explica su desaparición pública y de las parrillas de televisión, pues hace más de 20 años que Navarro no ha vuelto a tener un programa televisivo. El presentador que fuera líder de audiencia en la televisión preplataformas responde que no volvió a hacer televisión más allá de apariciones esporádicas "por un cúmulo de cosas". "Todo se complicó mucho. Y he sido víctima del acoso de una señora que ha estado viviendo de mí de la forma más deshonrosa que se pueda llegar a imaginar", añade.

Sin prueba de paternidad

Ni menciona el nombre de Ivonne Reyes, pero no hace falta porque no ha habido nadie más que en los medios haya sacado una y otra vez a relucir el nombre de Pepe Navarro desde el ámbito personal. La batalla comenzó nada más nacer el hijo de Ivonne. Ella reclamó una prueba de paternidad y él se negó, alegando que era imposible que el hijo fuera suya. Sin embargo, la demanda de paternidad continuó adelante y la justicia hizo el resto, declarar a Navarro como padre legal de Alejandro Reyes. Ningún recurso posterior pudo tumbar una sentencia que sirvió para dejar claro que no es necesaria una prueba de paternidad para adjudicar un hijo a un padre.

La entrevista de Navarro va mucho más allá en las causas de su extrañamiento de la televisión. Reconoce que además del acoso de Ivonne, está también su leyenda negra. "Se llegó a escribir que yo le pegaba a la gente. Y que me llevaba mal con mi equipo", añade. Desmiente que esto sea así y anima a preguntar a esas personas que compartieron programa y plató con él. "Difunden que eres un incontrolado, cuando siempre negocié con mi empresa. Pero mi leyenda se convirtió en monstruosa, me ha superado con creces", destaca.

La piedra de Pedro J. Ramírez

Jorge Bustos le replica que hay muchas estrellas de los medios con leyendas negras, dando a entender que pese a ello han seguido adelante, trabajando. Navarro responde que en su caso no es así porque su éxito fue mayor. "No llegaron adonde yo llegué, ni hicieron un programa como el Mississippi", sentencia antes de apuntar hacia Pedro J. Ramírez como otra de las piedras con las que tropezó en el camino. En el fondo de la cuestión, la inquietud de Pedro J. Ramírez, entonces director de El Mundo, por que Navarro difundiera en el programa su vídeo sexual, un vídeo de su intimidad grabado con una amante para chantajearle con su difusión cuando era el azote político del gobierno socialista de Felipe González.