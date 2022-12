La emoción por alcanzar un pellizquito de ese ansiado 'Gordo' de la Lotería de Navidad también es cosa de nuestras 'celebrities' españolas.

Si bien es cierto que muchas de ellas prefieren no decir qué importancia tiene este juego de azar en sus vidas, hay otras como Terelu Campos que se declaran auténticas forofas de uno de los momentos más esperados y especiales de cada año.

En su blog de la revista Lecturas, la actual presentadora de Sálvame e hija de la veterana comunicadora española María Teresa Campos ha compartido con los lectores de la mencionada publicación cuáles son las manías y supersticiones que tiene en relación al sorteo así como ha hablado del estrés que le supone toda la parafernalia que implica conseguir los números para la Lotería de Navidad año tras año.

"Me vuelvo loca" reconoce la colaboradora en las líneas que escribe mientras desvela sus manías para tan señalada fecha. "Soy maniática de tener el número de todos los sitios a los que voy habitualmente: la carnicería, la pescadería, mi trabajo, los números que juegan mis amigos en sus empresas... A un día del sorteo todavía estoy comprando lotería", cuenta.

Pero, ¿en que se gastaría la hermana mayor de Las Campos el dinero que ganaría si le tocase el 'Gordo'?

"Lo tengo claro"

"Como os conozco, sé que os estaréis preguntando: “¿Qué haría Terelu si le tocara el gordo?”, escribe para dar a conocer en qué invertía tan alta suma económica.

"Lo tengo claro, ayudaría a mi hija a dar una entrada para que se comprara un piso. Lo demás, lo guardaría para que a mi madre no le faltara de nada. Mi padre jugó el mismo número durante toda su vida. Años después de su fallecimiento, he conseguido ese número cada año gracias a mi amigo Juan Carlos Begara. Llevo 18 años jugándolo. A mi padre no le tocó nada en la vida. Espero que a mí al menos me toque la pedrea", revela en su publicación.