Las redes sociales, bien llevadas, son una auténtica maravilla. Y si no que se lo digan a la 'influencer' grancanaria Aurah Ruiz que, en los últimos días ha protagonizado un inesperado y viral momento en redes al recibir infinidad de comparaciones con una de las concursantes del Benidorm Fest 2023.

En los últimos se han hecho públicas las apuestas de los 18 participantes que aspiran a representar a España en el Festival de Eurovisión 2023 y, gracias al creador de contenidos asturiano, Alexsinos, muchos usuarios de las redes sociales se han dado cuenta que la mujer de Jesé Rodríguez y la cantante Fusa Nocta ... ¡podrían ser hermanas!

El asturiano, que congrega a una fiel legión de seguidores y seguidoras a las que se refiere como una "comunidad de hermanas" se ha percatado del gran parecido que comparten la canaria y la cantante y, como no podía ser de otra forma, las reacciones no han tardado en llegar.

"Ojalá Aurah a Eurovisión"

El asturiano compartió un hilarante y divertidísimo fotomontaje en el que aparecía la cantante Fusa Nocta pero con el nombre de Aurah Ruiz y un supuesto título para la canción que, hipotéticamente, presentará la residente en Turquía si se presentase al Benidorm Fest.

Sobre la comparación, muchos fans de Alexsinos comentaron la fotografía y aseguraban que "sabía que me recordaba a alguien pero no me venía a la cabeza" o aprovechaban para sacar nuevos parecidos con el resto de participantes.