Las campanadas de fin de año están a la vuelta de la esquina y con ellas llega uno de los momentos más esperados de Nochevieja: la revelación del vestido de Cristina Pedroche.

La carismática comunicadora, que hace unos meses concedió su primera entrevista a LA PROVINCIA, prepara cada año con mucho mimo y con máximo secretismo la pieza que lucirá 10 minutos antes de que comiencen a sonar las 12 campanadas que darán la bienvenida al año nuevo.

Además, como es tradición para la presentadora, la 'reina de las Campanadas' ha hecho su aparición estelar en El Hormiguero para adelantar algunos detalles sobre el vestido que lucirá el próximo 31 de diciembre ante toda España. Sin embargo, lo que Cristina no se esperaba era que fuese a desvelar por completo cómo va a ser la obra que llevara puesta en la Puerta del Sol.

Muy nerviosa y conocedora de que su amistad con Pablo Motos podría jugarle una mala pasada a la hora de desvelar cómo será su apuesta para cerrar el 2022, Cristina Pedroche cometió el error de contar el secreto mejor guardado de su gran noche para el que tantos mees lleva trabajando.

"Me van a echar"

Los primeros detalles que dio la joven madrileña es que este año vuelven las transparencias y lo hacen a lo grande. "Vuelven las transparencias, pista y bastante seria. Pero no tienen nada que ver con otros años...", comenzaba diciendo la muchacha. "Voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo. ¿Que me desnude? Más o menos... Hay un concepto y no siempre va unido a la ropa, digamos que es poca tela, sutil... En estos años además de moda se ha ido convirtiendo en arte y voy a tocar una disciplina que no he tocado nunca", decía comedida.

Sin embargo, el momento en el que reventó su sorpresa fue cuando una pregunta de Motos delató la gran incógnita. "Hay una cosa que hacía el hombre prehistórico. Las tribus se pintaban para reconocerse entre ellas... ¿Body painting?". En ese instante, Pedroche se llevó las manos a la cabeza y dio a entender que había dado en el clavo: "¡Yo no lo he dicho! ¡Me va a matar Josie! Es que lo sabía, Pablo Motos es un tío muy listo y me conoce mucho".