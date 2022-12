No hay día que Anabel Pantoja no protagonice alguna polémica en redes sociales o en televisión. La 'influencer' se ha convertido en una de las personajes que más interés despierta y, además, su meteórica proyección en internet la han situado como una de las 'it girls' del momento.

Sin embargo, la última polémica que ha protagonizado la sevillana nada tiene que ver con algo que ella haya dicho o hecho. La hispalense acumula en su perfil oficial de Instagram casi dos millones de seguidores y, si bien es cierto que muchos de ellos siguen a la ex colaboradora de Sálvame por los contenidos que ofrece y genera, gran parte de esos usuarios que acumula son 'haters' que hacen todo lo posible por amargarle el día a la 'Pantojita de Canarias'.

En esta ocasión, Anabel se ha visto obligada a defenderse por unas bonitas fotografías que ha colgado en la mencionada red social en la que ha sido víctima de feroces e injustas críticas por el atuendo que lucía la creadoras de contenidos.

¿Cuál ha sido la reacción de la joven ante las ingente cantidad de insultos que ha recibido?

"No merezco recibir insultos como tal"

Fue la propia Anabel la que decidió compartir algunos de los indecentes comentarios que varios usuarios le dejaban en un álbum fotográfico que la ex mujer de Omar Sánchez había compartido con sus seguidores dando buena cuenta de cómo había pasado la Nochebuena.

"Qué ordinariez. El vestido le queda horrible, no tiene tipo para vestir así y menos para una cena en familia. Estarían flipando con el modelito", "Mucho no te dolió lo de tu padre como para tener esa fiesta" o "Triste es ver que se murió tu padre hace un mes en este mes y solo se te ha visto festejando. Dejas mucho que desear como hija" son algunas de los innumerables comentarios hirientes contra la joven, motivo por el que no ha aguantado más y ha decidido responder ante el acoso que estaba recibiendo.

"Que tristeza tener que leer la mayoría de los comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multi operada, si debería de operarme la rodilla o que voy vestida como una PUT… y todos vienen de MUJERES. Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor, y que por supuesto visto ni a gusto de todo el mundo pero no merezco recibir insultos como tal. Al resto gracias por como sois siempre conmigo, y os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y hacerlo TODO EN VIDA. Nadie sabe que puede pasar mañana", escribía Anabel Pantoja para frenar la masiva cantidad de mensajes ofensivos que se acumulaban en su foto.