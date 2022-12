Las últimas horas de este 2022 están transcurriendo con una clara pregunta entre la mayoría de la audiencia de nuestro país: ¿qué vestido lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3? Como ya viene siendo habitual desde hace ya varios años, la expectación alrededor del diseño de la presentadora en este evento televisivo con el que la cadena de Atresmedia consiguió liderar por primera vez el año pasado con un 6.355.000 espectadores de media y un 33,7% de share.

En aquella retransmisión, Pedroche rindió homenaje a Manuel Piña, diseñador de Ciudad Real fallecido en 1994, con un traje de su colección de 1991 para la Pasarela Cibeles. Este año, el secretismo sobre el diseño vuelve a centrar la cuenta atrás hacia una de las Campanadas más especiales de la comunicadora, que ha confirmado que está embarazada.

Por lo momento, lo conocemos pequeñas pistas que se han ido deslizando en la lo largo de los últimos días. Por ejemplo, la propia Cristina Pedroche desveló en 'El hormiguero' que el diseño contará con "transparencia", pero que no tendrá nada que ver con los que se vieron en anteriores años: "Han estado involucradas casi 100 personas. Es el año que más personas saben cómo es, aunque hay algunas que simplemente han puesto un trocito de ilusión y de cariño sin haber visto cómo es la idea terminada (...) Confío muchísimo en que esas personas no van a decir nada (...) estoy tranquila porque no se ha filtrado nada".

La presentadora matizó el motivo por el que habrá "muchas" transparencias: "Porque... ¿Por qué no? Estoy muy orgullosa de mi cuerpo, me lo curro mucho y estoy muy bien. Tengo 34 años y me veo bien siempre, me gusto".

Pedroche también avanzó que hará "una cosa que me llevan pidiendo casi desde el comienzo": "Me piden mucho que me desnude, que me rape... No, hay un concepto y no siempre va unido a mucha tela". "Los primeros años era más moda y en los últimos años se ha ido convirtiendo también en arte".

Josie: "Tuvimos que cambiar el plan hace un mes por el embarazo"

Un año más, Josie será el artífice del vestuario de Cristina Pedroche para las Campanadas de Fin de año. El estilista y concursante de la décima edición de 'Tu cara me suena' también ha dado detalles el look en una entrevista concedida al portal Vanitatis: "No ha sido un proceso fácil, ya que desde principios de marzo empecé a trabajar en la idea y a construir el mensaje, pero di muchos tumbos".

"Al principio, quería resolverlo con una idea ambiciosa, que se cayó por precisar de una logística muy complicada. Después seguí pensando y una vez más se resolvió cuando a mediados de junio tuve todo montado, me reuní con Cristina para verlo y me dio el ok a todo", asegura el colaborador de 'Zapeando'.

Josie asegura que el estilismo de Pedroche para las campanadas será "interesante por ser el más crudo de todos": "Me apetecía traer algo distinto, casi brutalista diría yo, y estoy contento de haberlo hecho".

"Tiene un mensaje increíble y he intentado que impacte al público solo con la estética y un golpe de vista, ya que, aunque Cristina Pedroche lo transmita cada año como nadie, el momento es tan frenético y ruidoso que impide muchas veces recibirlo solamente de forma verbal y es por eso que el estilismo se carga de simbología", afirma el estilista.

Además, Josie también desvela que la idea también ha sufrido modificaciones por el embarazo de Cristina Pedroche: "Desde el principio trabajamos el vestido con un talle bajísimo, pero hace un mes tuvimos que cambiar de plan (con la modificación que eso supone) ya que no se sentía del todo cómoda. Son cosas que pasan y, al final, el diseño original difiere del resultado, pero qué más da. Lo importante es la buena noticia y lo único que ha hecho esta llegada es darle más valor aún al estilismo de Nochevieja y el bebé suma mucho a todo el concepto... ¡Ya verás!"