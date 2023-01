El Festival de Eurovisión 2023 podría tener como representante a uno de las figuras más destacadas de la música punk de todos los tiempo. John Lyndon, exvocalista de los Sex Pistols y también conocido por Johnny Rotten, participará en la próxima edición especial de The Late Late Show, formato con el que Irlanda elegirá a su próxima candidatura en el certamen musical organizado por la UER.

El musical competirá por llevar la bandera irlandesa en el concurso europeo con Public Image Limited, banda que fundó después de la disolución de los Sex Pistols. La canción con la que se subirán al escenario de la preselección se titula 'Hawai', aunque no se ha desvelado más detalles hasta el momento.

Lyndon junto a sus compañeros de Public Image Limited luchará en esta competición frente a Adgy ('Too Good for Your Love'), Connolly ('Midnight Summer Night'), K Muni & ND ('Down in the Rain'), Leila Jane ('Wild') y Wild Youth ('We Are One'), sus otros cinco rivales en el formato irlandés de elección.

Un jurado nacional, un panel internacional y el televoto de la audiencia de la RTÉ irlandesa serán los encargados de determinar quién llevará la bandera de Irlanda en la próxima edición del Festival de Eurovisión en esta gala especial, que tendrá lugar el próximo viernes 3 de febrero.

Con dicha elección, Irlanda intentará poner fin a una malísima racha de resultados en Eurovisión. El rey del Festival, con 7 victorias en su trayectoria, lleva cuatro años consecutivos sin clasificarse en la gran final, siendo Ryan O'Shaughnessy con 'Together' (16º con 136) el último representante irlandés que lo consiguió.

En Turín 2022, Brooke intentó sin éxito remontar los resultados de Irlanda en el Festival de Eurovisión. La cantante logró con 'That's rich' la 15º posición en su semifinal, quedándose a más de 49 puntos de la clasificación para la final.