Samuel Chávez y Tania Déniz, una de las parejas más conocidas de la última edición de La isla de las tentaciones por sus múltiples idas y venidas, vuelve a estar de actualidad después de que el influencer haya desvelado en su cuenta de Mtmad a qué se debió la ruptura entre ambos.

Al parecer, durante una estancia de Pedri en Tenerife para visitar a su familia, este habría escrito a Tania para quedar y proponerle que le acompañase a una villa.

Cuando Samuel Chávez se entera de este encuentro, decide que no hay reconciliación posible y rompe de forma definitiva con la participante de Pesadilla en el paraíso.

Según explica, Tania habría tenido una relación con Pedri, el jugador del Barcelona, y esto fue la gota que colmó el vaso para Samuel. “Habíamos dormido juntos el día anterior”, cuenta él.

“Estaba con él y se inventó una película”, dice.

"Habíamos quedado para ir a la playa"

“Hoy duermo con Tania, paso la noche con Tania y al día siguiente habíamos quedado para ir a la playa y al final me dice que no porque iba a ir con una amiga y que iba a ir al gimnasio y que después ya nos veríamos”.

“Sube historias a Instagram como que está en la playa, me pasa fotos a mí como que está en la playa, después tarda en responderme y dice que va al gimnasio y a la casa de su madre. Después llegaba la noche y paso por la casa de la amiga porque me había dicho que había ido allí, y no veo el coche por ningún lado”, seguía contando.

Después de llamarla insistentemente sin obtener respuesta llamó a su amiga que le desmintió la historia que le había contado Tania y le aseguró que no había estado con ella.

Él empezó a sospechar que había algo con Pedri porque ya habían tenido conversaciones. Cuando finalmente la localiza empieza a recibir todo tipo de excusas.

Finalmente quedaron en su casa y cogió su móvil para ver su conversación con Pedri y se dio cuenta de que habían borrado cosas. Se hizo pasar por ella y le envió un mensaje a una de sus amigas y fue así como descubrió que Tania había estado con el actual jugador del FC Barcelona.

Así es Tania Déniz

De Tenerife. Tiene 21 años y comparte su vida con Samuel desde hace dos años y medio. "En 'La isla de las tentaciones 5' espera recuperar la confianza que perdió en él después de descubrir unos mensajes que intercambió con una amiga", según narró durante su presentación en el comienzo del programa.

"Este fue mi cambio. Ayer hizo seis meses desde que me operé. Qué rápido pasa el tiempo", escribió en una storie de Instagram la concursante.

Junto a estas pocas palabras, Tania Déniz añadió una imagen antes de su operación de aumento de pecho y, justo debajo, una actual.

Y es que Tania está triunfando en el programa. Cuando Hugo Paz entró como tentador VIP, Tania solo tuvo ojos para él y todo a punta a que entre ellos habrá más que palabras.