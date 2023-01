No todo lo que ocurre en 'Sálvame' termina siendo del agrado del equipo de dirección del programa. La necesidad de rellenar horas de emisión y la falta de problemas para traspasar todos los límites, si es necesario, provoca que a veces el espectáculo se les vaya de las manos e incluso se les vuelva en contra.

Cuando eso sucede, la persona que esa tarde se encuentra al frente del magacín suele cortar de raíz la situación en cuestión y da paso a otro tema. Posteriormente, el contenido en cuestión desaparece tanto de Mitele como de la web de la cadena.

Prueba de ello es lo que ocurrió el pasado jueves 19 de enero en 'Sálvame Naranja Plus', la versión del programa que solo se emite en la plataforma de pago de Mediaset. Jorge Javier Vázquez lanzó en los últimos minutos en abierto en Telecinco que había un periodista que le criticaba a él y a Carlota Corredera.

Pero lo que ocurrió después en la versión exclusiva para abonados ha sido censurado, como han denunciado varios usuarios en las redes sociales. Tras verse en directo, el volcado automático del contenido en la plataforma digital permitió que se pudiera ver en las horas posteriores, pero finalmente fue eliminado. ¿Qué ocurrió?.

He intentado ver el momento donde José de Santiago cuestiona el futuro de Jorge Javier en Mediaset y lo han borrado.



El ‘Naranja PLUS’ lo vi en diferido esa misma noche, pero ahora, ya no está disponible…



| #YoVeoSalvame pic.twitter.com/nrTAPCEK0z — Alex Fernández (@alexfdz24) 21 de enero de 2023

Jorge Javier "destapa" a José de Santiago, que le habla de su incierto futuro en Telecinco

Ya en Mitele Plus, el presentador se quejaba de titulares y comentarios supuestamente ofensivos y llenos de inquina publicados en La Razón, no muy distintos por cierto a los que el propio 'Sálvame' ha vertido durante años sobre diferentes personajes conocidos. En este caso, se hacía referencia a los fracasos de audiencia de Carlota Corredera y a supuestos retoques estéticos de él.

Fue entonces cuando Jorge Javier estalló: "Yo me preguntaba quién era esta persona que se ensañaba tanto conmigo en La Razón y publicaba estos titulares con tanta mala leche y tan poco rigor. Y encima bajo el pseudónimo de Maite Alcocer. Bueno, pues la persona que está detrás de esa firma es José de Santiago".

Se trata de un veterano periodista del corazón, conocido por haber estado en espacios televisivos como 'La mañana de La 1', 'Como la vida' o el propio 'Sálvame', con el que Vázquez coincidió en sus inicios profesionales en la revista Pronto. Ambos se disputaban la cobertura de los principales temas y saraos, lo que provocó su enemistad. "Este señor ya me amargó la vida cuando llegué a Madrid", aseguró.

"Me sorprende mucho que La Razón esté permitiendo que se haga esto con compañeros de trabajo", dijo el presentador, olvidando el modus operandi de 'Sálvame' con sus propios colaboradores, donde no suele haber problema en criticar con violencia y durante horas sus peores momentos vitales y profesionales, hasta que en ocasiones abandonan el plató entre lágrimas.

Tras aparentemente concluir con su crítica, la colaboradora Pilar Vidal llamó desde su propio teléfono a José de Santiago para que diera su versión: "Está intentando picarme para que le conteste como se merece", comenzó diciendo.

Jorge Javier quiso responderle con ironía y utilizando su pseudónimo : "¿Estás agobiada, Maite?". Y el periodista le atizó donde actualmente más le puede doler: "Agobiado estarás tú, que no sabes cómo va a ser tu futuro en Telecinco".

Toda esta situación que tuvo lugar el jueves en 'Sálvame Naranja Plus' ya no se puede ver a través de la web de Telecinco o de Mitele Plus, que habitualmente cuelga los programas íntegros, incluida la que solo está accesible para abonados.

Según parece, la dirección del programa intenta con este veto al contenido proteger a Jorge Javier Vázquez e intentar evitar, en la medida de sus posibilidades, que se especule su futuro.