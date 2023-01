Risto Mejide ha sorprendido a todos los seguidores de 'Viajando con Chester' haciendo una de las confesiones más íntimas de su vida. El publicista se encuentra recuperándose de su ruptura con la 'influencer' Laura Escanes y su estado actual le ha permitido que la audiencia conozca la parte más sensible y vulnerable de uno de los mayores azotes de a teelvisión nacional.

Pese a este bache que atraviesa el que fuera jurado de Got Talent España, Risto ha empezado con buen pie el 2023 porque con el estreno de la nueva y esperada temporada de Viajando con Chester el catalán está cosechando unos muy buenos datos de audiencia que, además, se suman a las alegrías que le sigue dando el programa que presenta por las tardes, Todo es Mentira.

Lo que nadie se esperaba de esta nueva entrega del espacio de entrevistas de Mejide es que, durante su conversación con Máximo Huerta, el publicista fuese a confesar que un aspecto de lo más íntimo sobre su vida que no había salido a la luz hasta ahora y que tiene que ver con una de las mujeres más importantes de su vida: su madre.

"Hace cuatro años que no me hablo con mi madre"

Mientras el periodista y escritor Máximo Huerta se abría en canal con su amigo hablando sobre su vida actual alejado de la televisión y de sus compromisos profesionales para cuidar a su madre, Risto Mejide que escuchaba atentamente su testimonio se desnudaba emocionalmente ante su compañero para desvelar que no se habla con su madre desde hace cuatro años.

"Hace cuatro años que no me hablo con mi madre. Ella no sabe que estoy aquí. Ella no sabe nada de mi agenda de grabaciones. No hablo con ella desde hace cuatro años. Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda y hasta hoy" revelaba Mejide mientras le contaba a Huerta que el día en el que se grabó la entrevista la madre le había mandado un mensaje.

"Creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa: tiene una abuela. Estoy ahora mismo en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje" reflexionaba.