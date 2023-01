Después de su salida de Sálvame, su retirada momentánea de la televisión y su vuelta a los platós con ¿Quién es mi padre?, la última aparición en la pequeña pantalla que tuvo Carlota Corredera fue hace unas semanas en el Sálvame Mediafest y, desde entonces, solo se ha sabido de la comunicadora gallega por su presencia en eventos o su participación en otros formatos alejados de la televisión.

El fin del programa que presentó Corredera en la que analizaba la paternidad no reconocida de personajes famosos del panorama nacional hizo que el futuro televisivo de la viguesa quedase en el aire y sobre su figura volvió a sobrevolar la sombra de Sálvame.

Muchos fueron los rumores que apuntaban a un triunfal regreso de Corredera al programa que dirigió y que presentó durante una década y, debido a que esta teoría ha ido cogiendo cada vez más fuerza, Carlota Corredera se ha visto en la tesitura de aclarar si volverá o no a Sálvame.

Firme decisión

Los medios que se congregaron en la presentación de 'La chica de nieve' (Netflix) estaban deseando saber, por boca de la comunicadora, qué pasará con su supuesto regreso al programa de la Fábrica de la Tele, del que se marchó hace casi un año.

Carlota, consciente del revuelo que ha generado esta información, ha sido más clara que nunca y no ha dejado lugar a dudas. "Mi etapa allí ha terminado. Es una hoja que he pasado. Creo que estoy llena de todo lo que viví allí, me lo llevo para toda mi vida. Mi matrimonio lo conocí allí, todo. Pero mi tiempo allí ha terminado", aclara.