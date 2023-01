Máximo Huerta ha regresado a la televisión de la mano de Pablo Motos y el novelista se ha convertido en el primer invitado de esta semana en El Hormiguero.

El escritor ha ido a divertirse al programa más visto de Atresmedia y a hablar de los últimos acontecimientos de su vida, del lanzamiento de su último libro 'Adiós pequeño' y del nuevo e ilusionante proyecto que ha comenzado en Buñol (Valencia) con la apertura de su primera empresa, La librería de Doña Leo, en honor a su inseparable perrita, que además hace historia en su pueblo al ser la primera tiendas de libros que se abre en él.

Durante la conversación con el presentador del formato de entretenimiento de Antena 3, Huerta no solo habló de estos dos importantes momentos que ha vivido sin que también ha desvelado cómo se enfrenta a la enfermedad de su madre y cómo se encuentra unos años después del ciclón emocional que supuso haber formado parte del Gobierno de España en calidad de Ministro de Cultura y Deporte.

Haciendo gala de una liberación y humor que pocos pondrían en práctica después de todo lo que tuvo que sufrir el novelista, Máximo Huerta habló con serenidad y distancia de cómo fue aquella semana en la que se anunció su cargo y su posterior dimisión. Unas reflexiones que dejaron al público mudo y que, además, permitió que la audiencia conociera de primera mano las vivencias del periodista en esos complicados días.

"Me tiraron por el precipicio y rechacé todo"

Sosegado y respondiendo sin tapujos y sin miedos a las preguntas que le planteaba Pablo Motos, Máximo Huerta recordó como fueron los momentos previos a abandonar su cargo.

"Renuncié a todo, no quise nada, ni cargos, ni el recuerdo… quería hacer una digestión como yo pude, lenta y dolorosa (...) Me tiraron al precipicio, esa tarde no me llamó nadie, pedí el coche y subí con el discurso para dimitir, pero yo había pagado mi deuda con Hacienda y tres multas, las dos que me correspondían y la dimisión como ministro" recordaba.

Además, también reveló qué hizo cuando puso fin a esta etapa de su vida y el susto que se llevó en un aeropuerto fruto de la presión de esos días.