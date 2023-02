El presentador Jordi Évole y la socialité Isabel Preysler están en el centro de la atención después de que se destapara su relación. Durante su aparición en el programa 'El hormiguero', Jordi confirmó su amistad con Isabel, señalando que "se ha quedado soltera y hay que aprovechar. Nos conocimos hace dos años y nos caímos muy bien, a pesar de venir de mundos diferentes".

Isabel ha estado en el ojo público recientemente debido a su separación del escritor peruano afincado en España Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura. La separación ha sido polémica por parte de Isabel, que ha aireado una carta de la exesposa de Vargas Llosa en la que detalla sus infidelidades y confesado, además, que el escritor ridiculizaba a su hija Tamara Falcó.

Academia Francesa

Vargas Llosa no ha abierto la boca sobre el asunto de la ruptura y sus apariciones mediáticas desde entonces se limitan a cuestiones relacionadas con la cultura y sus libros. Así, esta misma semana el escritor ha sido noticia por su ingreso en la Academia Francesa de La Lengua, a la que acudieron sus hijos y su exmujer y prima, Patricia Llosa.

Por cierto, ella tampoco ha hablado sobre la ruptura de su exmarido con Isabel ni la carta de las infidelidades. Han sido los hijos del escritor los que han salido a la palestra para afirmar que "no hay que tener miedo a Isabel Preysler", dejando claro que no les preocupa para nada lo que pueda contar sobre su familia, un indicio de que no tienen nada que ocultar.

Reconciliación

Entre tanto, la reina de los corazones sigue siendo noticia por un asunto u otro. De manera indirecta por la reconciliación de su hija Tamara Falcó tras su sonada ruptura con el empresario Íñigo Onieva, hasta el punto de que han retomado sus planes de boda. Y de forma más directa por su relación con Jordi Évole, una cuestión probablemente inocente pero que proporciona estopa a los medios del corazón y aumenta la curiosidad sobre el personaje.

Revelación

Fue el propio Jordi Évole, en su reciente intervención en el programa 'El hormiguero', de Pablo Motos, el que despertó la expectación. Évole es maestro en picar a la audiencia para generar interés. Eso no significa que mienta ni tampoco que la naturaleza de la relación que hay entre ambos sea amorosa. En el programa, Pablo Motos le preguntó si es cierto que pasa muchas tardes en casa de Isabel Preysler.

Mientras el público asistente al programa reía a carcajadas, Jordi Évole confirmaba que sí, que es cierto, que es amigo de Isabel. "Nos conocimos hace dos años y nos caímos muy bien", remarcó, y bromeó con el asunto diciendo que como "se ha quedado soltera" hay que aprovechar.