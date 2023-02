Cristina Pedroche está en uno de los momentos más dulces y plenos de su vida. La comunicadora está embarazada de su primer hijo junto al cocinero Dabiz Muñoz y, después de que se filtrase la noticia de la buena noticia, tanto la presentadora como el chef han decidido tomarse la vida con mucha más calma y enfocándose en lo importante: la preciosa familia que van a formar una vez la reina de la Campanadas se convierta en madre.

A través de las redes sociales de la vallecana, los 3 millones de seguidores que acumula en Instagram siguen los pasos de la colaboradora de 'Zapeando' y ha sido en este espacio en el Pedroche comparte su día a día donde, para celebrar el día de los enamorados, Cristina Pedroche ha compartido una tierna fotografía junto a su marido en el que luce una preciosa barriguita y una sonrisa que no deja dudas del momento tan especial que están viviendo.

Además, la nueva presentadora de Password ha acompañado esta fotografía con un precioso mensaje con el que demuestra su amor por Muñoz.

"Eres mi pasado, presente y futuro"

Cristina Pedroche ha colgado una fotografía en la que el cocinero aparece tocándole su barriguita y dándole un beso mientras ella sonríe. Esta foto forma parte del álbum íntimo de la pareja que hace unos días viajó a Dubái para pasar unos días de desconexión y también de trabajo.

"Gracias por darme motivos cada día para sonreír, por ser la mano que me sostiene y que me empuja cuando dudo. Gracias por ser el mejor compañero de aventuras del mundo. Sabes que no soy muy de pensar en el pasado ni en el futuro, que me gusta vivir el presente" escribe Pedroche.

"Pero es que contigo miro atrás y me encanta, siento el día a día y me enamora y pienso en el futuro y me emociona. Eres mi pasado, presente y futuro. Te amo", finaliza la romántica carta.