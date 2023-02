La cita de dos canarios en First Dates ha sido la comidilla de toda España. Luisa Fernanda y Med Ouahbi fueron al programa de Mediaset con el fin de buscar el amor, pero todo salió mal y su encuentro se ha convertido en viral.

El hombre ha sido bastante cuestionado y criticado desde entonces por dudar de los conocimientos sobre medicina de ella, que es médica y trabaja como tal en un hospital privado en Fuerteventura. Tras el revuelo generado, la doctora se ha abierto un perfil en TikTok para dar su versión de todo lo que ocurrió en la polémica cita.

"Si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo, porque se está encasillando a los médicos", ha comentado Luisa que ha bromeado con que, a partir de ahora, va a ir ataviada con su bata blanca para que así nadie más dude de que es médica.

"Los médicos somos de todas las formas, de todos los colores y de todas las personalidades, lo cual es muy guay", ha asegurado la joven, lamentando que su cita no le creyera por haberse mostrado alegre y no haber utilizado términos científicos durante su charla. Tras hacer esta aclaración, Luisa ha hecho un segundo vídeo para hablar de su cita, asegurando que "fue peor de lo que se mostró en televisión".

"Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, de conocer a alguien y si cuadra bien y sino también, pero veo que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo [...] Estábamos en un programa de la televisión nacional, lo iba a ver España y hay que ser respetuoso y mostrar maneras, lo básico", ha comentado la doctora, lanzándole así varias pullas a su cita, que no paró de hacerle preguntas para comprobar que conocía cómo funcionaba el cuerpo humano.

Quería ser respetuosa con el amante del fitness y con los espectadores del programa, no quiso levantarse y dejarle allí plantado, pese a que sintió ganas prácticamente durante toda la cita. "Intenté hacer la cena lo más amena posible, pero llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada. Los dos queríamos que se terminara la cita, pero yo no sabía que hacer", ha confesado la joven, que finalmente optó por pedir la cuenta para poder terminar la conversación con Med.

"Por alguna razón, el tío no quería parar la cita, así que lo hice yo, pedí que nos trajeran la cuenta porque él no lo hacía. Después, me la pagó, pero lo hizo para quedar bien", ha terminado diciendo Luisa Fernanda, que ha prometido dar más detalles de su cita viral en próximos vídeos en su perfil de TikTok.