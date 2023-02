First Dates es uno de los programas más vistos de la televisión en España. El espacio de citas se ha ganado un hueco en la parrilla televisiva en la que los espectadores se mantienen enganchados a la cena de los solteros para conocer si existe un ‘feeling’ entre ellos. Tal es el éxito del programa que se ha extendido a todos los días de la semana e incluso se ha creado una versión veraniega. En todos estos años se han visto situaciones de todo tipo: divertidas, de vergüenza, bailes y lágrimas, pero nunca habíamos presenciado una peineta en plena cena.

Esta semana hemos presenciado la cita de dos nuevos solteros, María José de 58 años y Vicente de 59. Todo comenzaba con buen pie y ambos parecían estar buscando lo mismo, pasar una buena cena juntos y encontrar el amor. “Me gusta todo de ella”, comentaba Vicente. Por su parte, María José estaba encantada con el aspecto de su pareja: “Me ha recordado a un torero”.

Los dos parecían estar disfrutando de una agradable velada cuando se han puesto a comentar sus aficiones, momento en el que se ha vivido un poco de tensión. Vicente, albañil de profesión, ha comentado que una de sus mayores aficiones es la caza y esto parece que no ha gustado a su cita. “Ya he tenido un novio cazador y yo no quiero un cazador en mi vida. Eso de que se vaya a cazar y yo me quede un domingo en mi casa… Por aquí”, ha comentado Mª José al mismo momento que realizaba una peineta.

Por un momento, el gesto ha parecido descolocar a Vicente que rápidamente ha querido explicarse. “Yo no mato montería, cazo gansos, patos. La cacería no es lo mío. Es en el mismo pueblo, voy por la mañana y pronto estoy en casa. Ahora hace tres años que no salgo, porque no hay pájaros”, comentaba Vicente. Una explicación que parece que ha entendido la soltera. “Es más light”, afirma María José.

Este ha sido el único momento de tensión entre ambos solteros, ya que el resto de la cita ha transcurrido con absoluta normalidad. Tanto que al final la pareja ha decidido darse una segunda cita y como colofón final se han besado.