La grancanaria Fayna Bethencourt contó anoche a Risto Mejide en el programa 'Viajando con Chester' (Cuatro) la dura situación que ha vivido como víctima de maltrato por parte de su expareja, Carlos Navarro 'el Yoyas', que sigue fugado de la justicia.

Fayna confesó entre sollozos que si la ha amenazado “tantas veces con matarme, ¿qué se lo impide?”. La víctima de violencia de género muestra su preocupación porque “nunca” estará “segura” mientras “este hombre esté en la calle”. Se muestra “convencida” cuando ve el Telediario de que acabará muerta como otros casos de mujeres víctimas de violencia de género.

Fayna Bethencourt: “Hay algo en mí que dice: ‘puedo acabar así’. Eso es lo peor, que un día aparezca en el telediario”.



El sistema ha fallado a Fayna. Y lo sigue haciendo. Siendo condenado "El Yoyas", Fayna sigue sufriendo sin saber dónde está.

“Y lo peor, ¿sabes qué es Risto? Que todavía hay algo dentro de alguna parte de mí que dice 'puedo acabar así'. Eso es lo peor, que un día sea Fayna Bethencourt la que esté en ese Telediario”, admitió atemorizada.

Ya puedes ver las charlas completas de Fayna Bethencourt y Juan Carlos Unzué

“En mi casa se sufre. Mis hijos, mis padres, mi pareja...No acabamos nunca con este y merecemos descanso a estas alturas”, reclamó la grancanaria. Son muchos años”, recuerda Fayna.

Fugado desde noviembre de 2022

Carlos Navarro, más conocido como el Yoyas, tenía que presentarse en prisión el pasado mes de noviembre. La justicia lo condenó a casi seis años de cárcel acusado de ser el responsable de seis delitos de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, contra su esposa e hijos.

"Ese hombre se está riendo de todo el mundo, es una vergüenza. Estamos ante un prófugo que sigue humillándome y maltratándome desde la distancia. Lo único que me aliviaría ahora mismo es que le encuentren y le detengan. Que me llamaran para decirme que le han descubierto y que está en manos de las autoridades. Eso es lo que yo necesito. Mi tranquilidad absoluta llegará cuando esa persona esté en manos de la justicia. Mientras eso no pase, no podré estar tranquila al cien por cien", manifestó Fayna Bethencourt a una entrevista concedida a la revista Pronto.

Por su parte 'el Yoyas' aseguró que "me he planteado entregarme, pero prefiero ser prófugo que reo". Debía haber ingresado en la cárcel el pasado 14 de noviembre.

"Estoy en un retiro espiritual del que no voy a salir hasta que no se haga justicia. Si yo hubiese hecho algo, si fuera culpable de algún delito, lo acataría, pero como no lo he hecho, no pienso acatarlo", ha dicho tajante. "Moriré de pie, no de rodillas", manifestó Navarro al periodista Carlos Quilez.

Audios amenazadores

El pasado mes de noviembre salieron a la luz nuevos audios del exparticipante de ‘Gran Hermano’ en donde habla con su suegro. “Yo con tu hija he podido tener un par de errores. Yo he tenido un momento muy malo en mi vida. Tu hija no ha sabido entenderme”, afirma.

En otro audio en el que se parece dirigirse a su hija, deja caer que Fayna es la culpable de la ruptura: “Ha llegado con tres tíos y cuatro tíos al mismo tiempo. Yo solo contra cuatro comemierdas. Ya puede venir él (la actual pareja de Fayna) con sus putos amigos, que los voy a reventar e él y a sus amiguitos. ¡Lo rajo de arriba abajo! Tu padre ha salido de la jungla, hija mía… ¡Lo reviento! ¡Lo mato! ¡Lo mato con mis putas manos!”, asevera.

El propio Navarro se ha justificado sobre las agresiones físicas cometidas a Fayna, madre de sus hijos, y confiesa que consume drogas desde hace tiempo: “Yo fumo porros y me suda la polla fumar porros, claro que sí… Para aguantar a esta señora durante los 16 años que la he aguantado. Y antes los fumaba para aguantar la puta vida que llevaba. Que yo he sido un tío que se ha tenido que buscar la vida desde que tenía 12 años”, llegó a decir según recoge la revista Semana.