Laura Escanes está atravesando uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. La influencer, que participa en la actualidad en la tercera edición de 'El Desafío' y presenta el podcast 'Entre el cielo y las nubes', ha hecho un paréntesis en su vida cotidiana para participar en 'Nevalia', la experiencia musical de invierno organizado por Ron Barceló.

El evento, que por segundo año se ha celebrado en las pistas de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa (Huesca), ha contado con la participación de conocidos DJ como el danés Morten o el español Brian Cross, junto al cantante Álvaro de Luna y otros influencers como Claudia Traisac, Telmo Trenado o Eric Masip.

Aprovechando la celebración de Nevaría, Laura Escanes ha concedido una entrevista a YOTELE en la que nos cuenta cómo está viviendo su participación en el concurso de Antena 3 y el éxito de su programa propio en Podimo.

¿Cómo estás viviendo la experiencia de 'Nevalia'?

Es el primer año que estoy y aprovechando para estar con los amigos y compañeros. El plan de esquiar con amigos con los que luego ir a conciertos en los que participan primeras figuras de la música es increíble. Estoy muy contenta, con la sensación de estar en familia, no se puede pedir más.

¿Tú eras aficionada a la nieve o has comenzado a esquiar de manera reciente?

Yo soy aficionada de toda la vida, iba con mis padres a esquiar en temporada. Por eso me está gustando tanto participar en este evento, en el que además estoy logrando desconectar un poco del día a día y del trabajo.

No te podrás quejar, porque está siendo un año muy bueno profesionalmente. Ahora que se está emitiendo 'El Desafío' y la gente está muy sorprendida contigo, sobre todo en pruebas como la apnea...

La gente pensaba que no iba a aguantar tanto y les he sorprendido. Es maravilloso, estoy muy contenta porque está siendo un año buenísimo, tanto con el podcast como con 'El Desafío'. Aunque se grabase el año pasado, ahora es maravilloso revivir esa experiencia y ver la reacción de la gente. Lo que más me gusta de hacer este tipo de proyectos es ver cómo lo recibe la audiencia.

Juandi, tu instructor en la apnea, confiaba en ti pero no mucho...

En el primer entrenamiento hice treinta segundos. Me agobié muchísimo y al final del día logré hacer un minuto y medio. Me sentí muy contenta. Nuestro objetivo era llegar a tres minutos y tenía claro que ese tiempo era lo máximo a lo que podría llegar. Y cuando logré tres minutos cuarenta, fue una brutalidad. Ni yo no tenía una expectativa tan alta.

¿Ha sido la prueba más complicada del concurso para ti o ha habido otra que lo haya sido más?

Psicológicamente para mí era la más difícil, pero físicamente las ha habido muy complicadas. He llegado a tener la espalda llena de moratones y las piernas raspadas llenas de heridas.

¿Te ha compensado la experiencia?

Muchísimo. A pesar de que es muy duro, considero que si las cosas no se hacen al cien por cien es mejor no hacerlas. He estado en el programa para entregarme al 100% y tengo la sensación de haberlo dado todo. Tenía ganas de callar bocas, estoy super contenta. Además, el equipo de producción ha sido maravilloso y he aprendido muchas cosas que en la vida pensaría que haría.

Al ser tu primer programa de televisión, ¿Qué fue lo que te dio el empujón a participar?

Tenía mucho miedo al ser mi primera vez en televisión. A pesar de que había tenido varias propuestas anteriormente, no sentía que era el momento. Y cuando llegó 'El Desafío', quise estar y me lancé. A pesar de los nervios, tenía muchas ganas.

¿Te vas a animar a dar el salto y participar en otros concursos?

Esta temporada quiero darle todo el protagonismo a 'El Desafío'. No creo que sea beneficioso para mi estar en demasiados proyectos al mismo tiempo. De momento, estoy muy contenta con el programa.

¿Hay alguna habilidad en lo que seas muy buena?

Por ejemplo, cantar me gusta mucho y no creo que lo haga mal. De hecho, puedo decir que hay algunas canciones que las hago muy bien. De pequeña era muy fan del SingStar y me encantaba ir a los karaokes. Ahora estoy un poco afónica tengo que recuperar la voz para poder seguir con el hobbie.

Después del podcast que hiciste con Risto Mejide, ahora estás tu sola en 'Entre el cielo y las nubes', ¿Cómo te sientes en ese formato?

Es maravilloso. Si me lo hubiesen dicho hace unos años, no me lo hubiese creído. Comparto espacio con gente a la que admiro y me siento muy cómoda. Es un lugar muy seguro, donde tanto el invitado como yo nos abrimos y contamos muchas cosas. Y esa es la magia de cada capítulo.

¿Qué invitados veremos en los próximos episodios?

Pues tendremos próximamente a Willy Bárcenas e Inés Hernand. De momento no puedo desvelar más.

¿Quién te ayuda a preparar el programa? ¿Te apoyas concretamente en alguien que te aconseja y te guía de alguna forma?

La gente de la productora con la que lo hacemos. Siempre preparamos las entrevistas y luego tengo un guion con lo que quiero preguntar. lo mejor es que muchas veces acabo la charla y me doy cuenta de que me he saltado muchas cosas y creo que eso es muy buena señal. Al final, depende de cómo se abre el invitado. El entorno donde grabamos el programa, con un decorado que está rodeado de nubes, hace que estemos cómodos y la gente se relaje y cuente más cosas.

Después de 'Entre el cielo y las nubes', ¿te gustaría llevar el formato entrevista del podcast a la televisión?

Sería un sueño, la verdad. No sé qué pasará en un futuro porque soy de surfear las olas, pero estoy abierta a aprender muchísimo y creo que todavía se me queda un poco grande. Pero siempre hay una primera vez en todo y espero que me queden muchas cosas por hacer.

¿Qué sueño te gustaría hacer realidad en un futuro?

Para mí empezar en televisión era algo que tenía en mente pero no quería precipitarme. Soy bastante selectiva, no quiero hacer cosas por hacerlas. Cuando hago un proyecto es porque de verdad confío en él y porque creo que puedo aportar algo diferente que pueda gustar al público.

¿Y a qué proyecto le dirías que no? Por ejemplo, ¿ir a 'Supervivientes' o a 'Sálvame'?

Has dado en el clavo. No haría nada, la verdad. Aunque yo enseñe muchas cosas de mi vida privada en mis redes, me gusta elegir cómo, cuándo y qué enseño. Y tengo muy claro lo que quiero proteger. Cuando entras en esa dinámica, es muy difícil mantener esa protección.

¿Qué hubiese sido de ti si no hubieran existido las redes sociales?

Yo de muy pequeña quería tener mi pescadería. Cuando ya fui un poco más mayor decidí que quería dedicarme al periodismo. Seguramente hubiese seguido estudiando y hubiera empezado como todos en la profesión creciendo poco a poco. No sé que hubiera sido de mi, porque las redes llegaron muy de golpe. Estaba estudiando y tenía tanto trabajo que era imposible poder compaginarlo todo .No descarto, cuando no tenga tanto trabajo, seguir formándome.