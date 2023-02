Por el programa de Carlos Sobera, 'First Dates', pasan solteros con gustos y aficiones de lo más variadas. Después de seis años de emisión, los comensales del restaurante no dejan de sorprender al público y al equipo del programa de Cuatro.

Después de que un canario se volviese viral y carne de memes hace unas semanas, Canarias vuelve a centrar todas las atenciones de la audiencia del programa de Cuatro con la participación de Ainara, una joven camarera de 27 años de Tenerife. Ella, junto a su pareja de la noche, se ha atrevido a entrar al jacuzzi y ha subido la temperatura.

La isleña, se considera un 10. Cree que ya no se valora una chica que sea responsable, cariñosa, trabajadora, de su familia… Su pareja Javier es de Jaca, Aragón. Un veterinario que tras 5 años de viaje por el mundo abandonó su trabajo y ahora se dedica a ser fotógrafo en la nieve en la temporada de invierno y monitor de surf en verano.

"Mi profesión me hace conocer a mucha gente, pero tengo un ritmo de vida muy complicado de seguir", admitió el comensal, que se mostró encantado al ver a su cita de la noche.

Durante la velada comentaron varios temas, como el de la familia: "Me flipan los niños y me gustaría casarme, pero no por la iglesia", señaló Javier. Ainara, por su parte, le contestó que encantaba ir a misa y, aunque la gente no se lo creía, era muy religiosa: "Tengo todos los sacramentos", afirmó.

Tras la cena, pasaron al privado, donde ambos se dieron un baño en el jacuzzi mientras tonteaban, pero la tinerfeña reconoció que "soy como un microondas que calienta, pero no cocina".

Aun así, Javier intentó besarla, pero ella lo evitó, "te lo tienes que ganar", le dijo, y le cambió los labios por las manos, dándole un masaje porque "así caliento yo el agua".

Al final, Ainara sí que quiso tener una segunda cita con Javier porque "me he sentido muy a gusto con él y me ha dado buena vibra". El aragonés coincidió con la tinerfeña en su deseo de volver a verse.