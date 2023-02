Shakira sabía que su esperadísima (y primera) entrevista en televisión tras su ruptura con Gerard Piqué iba a ser analizada al milímetro y que millones de personas estarían atentas a la que apunta a ser la estocada final de la cruzada que mantiene la colombiana contra el catalán.

La de Barranquilla, segura y tranquila, ha concedido una entrevista al periodista Enrique Acevedo para un canal mexicano, NMas, y en ella la intérprete de éxitos como 'Suerte,suerte, 'Las de la intuición' o su famosísima 'BZRP Music Sessions #53' ha hablado desde su casa de Barcelona de cómo ha sido este complicadísimo último año para ella y su familia.

Además, la artista ha revelado también cómo se enfrenta a su futuro más inmediato, quiénes han sido su tabla de salvación y de cómo su separación ha servido para hacer una catarsis emocional que le ha permitido alcanzar un nuevo hito en su trayectoria profesional generando éxito tras éxito en la industria musical.

Estos son los titulares más impactantes de la primera entrevista de Shakira y las confesiones más impactantes de la artista en su 'annus horribilis'.

De su ruptura con Piqué a su renacer vital

“Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos, de que se puede, ser puede sobrevivir a los embates de la vida”, asegura la cantante sobre su ruptura con el ex futbolista del FC Barcelona.

En lo que a su realidad actual respecta, la colombiana apunta que "cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida sale fortalecida y que ha aprendido a conocer tus propias debilidades, a expresar ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión. He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que pensé que jamás podía pasar”.

Por otro lado, la de Barranquilla ha resaltado que ya no le da miedo el futuro y que su fragilidad ha tornado en una fuerza inimaginable para ella. "Ahora voy de subida. Ahora tengo más confianza en mí misma. Lo difícil para el ser humano cuando le toca enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar, no creemos en nuestra propia resiliencia y yo no creí que podía llegar a ser fuerte. Siempre me creí más bien frágil. Hay que tener fe en uno mismo".

Sobre las críticas que ha recibido por hacer canciones sobre su situación personal, Shakira aclaró que "siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo. Hay pasar este tipo de momentos para sacar músculo emocional. Fue un momento de honestidad brutal”.