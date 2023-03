El Hormiguero ha vuelto a conseguir lo imposible: Miguel Bosé se ha sentado con Pablo Motos en el programa más exitoso de Antena 3 para hablar del inminente estreno de la serie Bosé sobre la vida del cantante que se estrena en las próximas horas. Acompañado del actor José Pastor, el intérprete de 66 años ha mostrado su faceta más desenfadada en el espacio de entrevistas de Motos y, lo que más ha sorprendido a la audiencia, ha sido la franqueza y la transparencia con la que ha abordado todas las polémicas y aspectos más íntimos de su vida.

El cantante de éxitos como 'Amante Bandido', 'Don Diablo' o 'Nena', además de hacer un repaso a toda su trayectoria profesional y personal, ha revelado por fin qué fue lo que el motivó su desaparición de los escenarios y que puso en jaque su carrera musical.

Hace unos años, ocho más concretamente, Miguel Bosé perdió la voz y hasta hace muy poco el cantante seguía arrastrando complicados baches de salud relacionados con su herramienta de trabajo. Para evitar más rumores sobre lo que le ha ocurrido durante la que ha calificado como la etapa más dura de su vida, Bosé ha revelado qué provocó que su salud vocal se viese tan resentida.

Nada que ver con la garganta

El cantante ha asegurado en El Hormiguero que pese a que fue el año pasado cuando comenzaron todos su problemas de forma más continuada, todo empezó en 1999 cuando, a raíz de un accidente, uno de los médicos que le traba descubrió algo que no le parecía nada bueno. Miguel reconoció que llevaba años siendo diagnosticado de una supuesta sinusitis crónica que nada tenía que ver con la realidad.

"En ese momento piensas en lo peor, a los dos días viene con dos tipos y me dijo que en efecto sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo 'estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita'", relató el intérprete. "Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años...", reveló.