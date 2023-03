Anabel Pantoja y Yulen Pereira han roto. La pareja, que se conoció hace apenas un año cuando sus caminos se cruzaron en la pasada edición de Supervivientes, han puesto fin a su relación de la forma más inesperada posible.

Si bien es cierto que en los últimos meses la sombra de la ruptura ya sobrevolaba a la pareja, ha sido ahora cuando el rumor ha tornado en realidad y, además, lo ha hecho de la peor de la formas posibles. Y es que según cuentas fuentes directas a la joven afincada en Canarias, el motivo por el que se ha roto la pareja ha sido por una infidelidad del esgrimista hacia la 'influencer' y ex colaboradora de Sálvame.

Ha sido una de las mejores amigas de Anabel, la colaboradora de televisión majorera Amor Romeira, la que ha contado en 'Fiesta' cómo se ha enterado la hispalense de lo sucedido y cuál ha sido su reacción tras escuchar las informaciones que Romeira tenía en su poder.

Visiblemente afectada por su amiga, Amor desveló cuáles fueron las primeras palabras de Anabel Pantoja y, además, ha confirmado la ruptura de la pareja sin dejar género de dudas.

"Ahora entiendo porqué me ha dejado"

La majorera, para preservar en la medida de lo posible la intimidad de Anabel y evitarle aún más dolor por la situación a la que tiene que enfrentarse, contó cómo fueron los momentos en los que tuvo que contarle a su amiga lo que había pasado mientras ella se encontraba en América de gira junto a su tía Anabel Pantoja.

"Cuando yo la llamo, le pongo un mensaje y le pongo: ¿ya estás en España? Llámame un momento" relata Amor. "Cuando me llama le digo 'tengo que contarte una cosa que me han mandado y no quería molestarte en Estado Unidos pero me ha llegado esto. Me han dicho que Yulen ha estado en una discoteca con una chica. La chica que me dicen es esta'. Y le mando la foto" recuerda la canaria para continuación, desvelar las primeras palabras de Anabel.

"Ella se rompe a llorar y me dice: ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo porqué me ha dejado" recordó dejando en silencio al plató. "¡Yo no sabía que lo habían dejado!" decía impactada Amor mientras sus compañeros de programa no paraban de lanzarle preguntas a su compañera.