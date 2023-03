Belén Esteban ha dejado a la audiencia de Sálvame muy preocupada después de haber sufrido un contratiempo de salud en pleno directo.

La vecina más ilustre de Paracuellos del Jarama acudía a su puesto de trabajo para comentar los temas más candentes del mundo del corazón que esta semana están marcados en su mayoría por la ruptura entre su amiga Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Mientras en el programa presentado por Terelu Campos abría el debate sobre la situación en la que se encontraba Anabel Pantoja tras conocerse la infidelidad de Yulen hacia ella, Belén Esteban salía en defensa de su amiga y le enviaba un contundente mensaje. "Qué pena que cuando una persona da tanto por amor, no se la valore o se piense en otras cosas. Sé lo que le he dicho a ella y en la vida, a veces, es mejor estar sola que mal acompañada", decía enfadada mirando a cámara.

Fue en ese instante cuando la colaboradora se toca el pecho y saca su medidor de azúcar porque notaba que algo no iba bien.

"Me está pitando la bomba"

Mientras se metía y volvía a sacarse el apartito que le mide la glucosa, para evitar preocupación entre sus compañeros y su familia, la madrileña explicó lo que le estaba ocurriendo. "¿Me podéis traer un sobre de azúcar? La bomba me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar", dijo.

Sin embargo, tras un corte publicitario, Belén Esteban no solo abandonó el plató sino que no volvió más al programa y que no se incorporase generó un gran preocupación entre la audiencia.