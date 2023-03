La ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira se ha convertido en el tema más comentado de las últimas horas. Cuando parecía que la relación entre el esgrimista y la 'influencer' iba mejor que nunca, parece que el deportista ha aprovechado el viaje de la ex colaboradora de Sálvame a América para fraguar el fin de la relación mientras la joven se encontraba fuera de España.

Cuando la sevillana afincada en Gran Canaria puso un pie en territorio español, muchos amigos de la joven quisieron poner en situación a la muchacha antes de que estallara la bomba y se desvelase el motivo por el que Pereira decidió poner punto final a su historia de amor con Anabel: una infidelidad.

Según apuntan diversas informaciones sobre el madrileño, Yulen habría cenado varias veces con una conocida modelo e 'influencer', Melania Puntas, y fue cuando Anabel Pantoja regresó de América cuando se reunió con ella en un restaurante para cortar con ella.

Mientras que la joven solo ha roto su silencio a través de sus redes sociales pero no ha hecho una declaración expresa sobre la ruptura, lo que sí que se ha filtrado ha sido la demoledora y desgarradora frase con la que Yulen Pereira le comunicó a Anabel Pantoja que ponía fin a su relación con ella.

Anabel, hundida

Según ha contado Kike Calleja en Sálvame, Yulen Pereira no tuvo reparos a la hora de confesarle a su ahora exnovia el motivo por el que decidía terminar con su relación.

Sin paños calientes, Calleja reveló que el esgrimista le confesó a la 'influencer' que "no te he echado de menos, ya no siento lo mismo”, una frase que dejó a la hispalense completamente hundida y abatida.