La escapa de Kiko Hernández y Fran Antón a Nueva York podría haber provocado un posible incumplimiento del nuevo código ético de Mediaset por parte de Jorge Javier. El presentador habría cruzado los límites que marca este reglamento a la hora de dar su opinión en un encendido debate en 'Sálvame' sobre la situación sentimental del colaborador.

Esta situación comenzó en pleno debate con la intervención de Alonso Caparrós sobre este asunto. El tertuliano tomó el turno de palabra para decir que cada uno "tenía el derecho de decir y hacer lo que le diese la gana", siendo respondido por Jorge Javier, que caldeó el debate: "Tú dices desde tu heterosexualidad porque todo el mundo da por supuesto que cuando naces eres heterosexual. Con lo cual, no tienes que comunicar lo diferente. Eso os hace vivir en una zona de tranquilidad que no tenéis que romper".

"Te prometo por lo que más quiero que no estoy diciendo esto desde mi heterosexualidad ni nada de esto, pero creo que no es necesario ahora tener que decir", replicó Caparrós, lo que originó una respuesta muy tajante por parte de Jorge Javier, con la que habría cruzado una de las líneas rojas del nuevo código ético de Mediaset: "Más que nunca porque hay partidos que están poniendo en duda todas las libertades y derechos que hemos conseguidos, y son muy difíciles de conseguir. Es muy fácil que te lo arrebaten".

"Y estoy contigo, pero uno es muy libre de meterse o no en política", le respondió Alonso, que volvió a tener otra respuesta contundente de, en este caso, Miguel Frigenti: "No es cuestión de política. Hay 700 agresiones en este país por homofobia es cuestión de eso. Tu discurso me recuerdo a cuando alguien le confesaba a su madre que era gay le respondía que no se lo dijese a su padre".

Caparrós no se quedó callado ante tales palabras y volvió a contestar a Frigenti: "No se puede llevar a todo al mismo terreno. Me estás diciendo que como hay muchas agresiones, todo el mundo tiene que renunciar a su intimidad y guardar su secreto".

Las palabras del presentador y colaborador desataron una nueva contestación de Jorge Javier Vázquez al respecto en forma de pregunta: "¿Qué es esto? ¿Es que uno tiene que guardar un secreto como si fuese algo ofensivo ser gay? ¿Te das cuenta de tu discurso? Por favor, por favor".

Antes de cambiar de tema, Jorge Javier sentenció este debate en 'Sálvame' con una contundente frase muy llamativa después de la aprobación del nuevo reglamento ético de Mediaset: "Y por mucho que nos pese, en la vida todo es política. Todo, y no queda otra".