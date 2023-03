Bárbara Rey ha reaparecido en televisión después de haberse hecho público el veto de Mediaset España hacia su figura y hacia otras 12 personalidades del mundo de la prensa del corazón española dentro de la cadena.

La 'vedette' se ha tomado la justicia por su mano y ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de Atresmedia y de su programa más exitoso, El Hormiguero, y ha sido con Pablo Motos donde la artista se ha despachado a gusto contra la cadena en la que trabajó durante años y ha disparado contra la cúpula de la misma.

La ex mujer del domador Ángel Cristo se ha sentado en el plató del programa de Motos para hablar de la serie, producida por Atresmedia, Cristo y Rey, que por primera vez habla de la relación de amor que mantuvo la vedette con el por entonces monarca, Juan Carlos I.

Pero es que, además, la conocida mujer también acudió al espacio para anunciar su nueva docuserie ‘Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente', donde recordará los momentos más duros y complejos de toda su vida y donde tocará todos los palos y polémicas que han rodeado siempre a su figura,

Sin embargo, sabedora de que tenía que quitarse la espina que tiene clavada tras el veto de Mediaset, Rey aprovechó su visita a El Hormiguero para disparar contra la directiva de Mediaset España y, en especial, contra el nuevo consejero delegado de la cadena, Borja Prado.

La verdad tras la mano negra

Al ser preguntada por las supuestas grabaciones que le hizo al ahora rey emérito, Bárbara Rey habló de todo lo que ha tenido que pasar por esas acusaciones. "Yo puse una querella a otra cadena y después de cinco años o casi seis por llamarme prostituta, chantajista y de todo la indemnización fue de 30.000 euros. No lo hago por dinero ni por nada yo solo quiero que se sepa la verdad. Pero cuando ha salido y les han condenado no han dicho ni de esta boca es mía", dijo antes de sentenciar a la cúpula de Mediaset.

""Es curioso, ahora me he encontrado que después de hacer un programa extraordinario en otra cadena y de hacer una audiencia que no la hubo nunca tanto por Risto como por mi, ahora no tengo cabida. Y se demuestra claramente que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen, solo hay que pensar un poco de quién eran las amistades peligrosas", reflexionó sobre su veto para lanzar la gran bomba. "

"¿Tu tienes claro quien es la mano negra?" preguntó Pablo Motos. "Las amistades peligrosas yo creo que eso sabemos muchos cuales eran. Algunas están aquí, otros ya no, se fueron, pero hay descendencia y ese tipo de cosas", dijo irónica la 'vedette' haciendo referencia a Borja Prado.