Anabel Pantoja ha vuelto a revivir sus fantasmas del pasado pero, en esta ocasión, no ha sido por decisión propia. Su sonadísima e inesperada ruptura con el esgrimista Yulen Pereira, a quien conoció en la pasada edición de Supervivientes y con quien mantuvo una relación de casi un año, ha dejado a la sevillana en Canarias absolutamente destrozada.

La 'influencer' no se ha manifestado aún abiertamente sobre el fin de su relación con el madrileño pero fuentes cercanas a la joven aseguran que está muy confundida por cómo se han sucedido las cosas y que no entiende por qué han llegado a este punto.

Además, el hecho de que se hubiese filtrado la supuesta infidelidad del madrileño a la hispalense con una conocida modelo embarró aún más un escenario que no tiene visos de terminar en un periodo corto de tiempo.

Como era de esperar, no solo en Yulen y en Anabel estaban puestos los focos, y es que muchos son los medios que han querido saber la opinión de Omar Sánchez, el ex marido de la colaboradora de televisión, sobre esta nueva desilusión de la sobrina de Isabel Pantoja.

El Programa de Ana Rosa ha querido ponerse en contacto con el grancanario para conocer su reacción a los últimos acontecimientos que han sacudido la vida de su ex pareja y su respuesta ha sido, cuanto menos, sorprendente.

Sin inmutarse

Haciendo gala de una distancia de la joven bastante inusual en el canario, Omar ha respondido al programa de las mañanas de Telecinco y, con mucha calma, ha asegurado que no quiere saber nada del tema y que, por ello, está bastante desentendido de lo que pasa con Anabel Pantoja.

"No me incumbe, no me corresponde hablar de eso", decía muy cortante al otro lado del teléfono. Sin embargo, le mandaba un mensaje de buenos deseos para estos complejos días. "Le deseo lo mejor", zanjó.