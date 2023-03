Que Supervivientes no es un camino de rosas es una evidencia, pero que a ninguno de los concursantes que se prestan a participar en el programa se les olvida que la temática principal del mismo es vivir con menos de lo justo también lo es.

Por eso a gran parte de la audiencia le ha parecido muy sorprendente el eterno amago de abandono de Patricia Donoso que, finalmente, sí se hizo realidad pese a la insistencia de todos los presentadores del formato que empujaban a la muchacha a seguir adelante con la aventura.

"No me siento bien. No me siento a gusto y lo único que hago es minar a mis compañeros que se dejan la piel, incluso por mí. Tiran mucho por mí y eso es lo que no puedo hacer porque esto también es un concurso de psicología", argumentaba la ya ex robinsona. "Quizás lo que más me duela es que nos separen a ti y a mí televisivamente hablando pero si es el precio que tengo que pagar por irme, me voy", le decía a Jorge Javier Vázquez.

Pero, a parte del precio mediático que va atener que asumir por abandonar Supervivientes 2023, Patricia Donoso ya puede ir preparando la cartera porque tendrá que desembolsar una enmudecedora y altísima cantidad económica por haber dejado tirado al programa.

Cifra de cinco números... o más

Según apuntaban en Sálvame, Patricia Donoso deberá soltar un auténtico pastizal para cumplir con la penalización que se le impone a todo concursante que decide abandonar el concurso por su propio pie y no por decisión de la audiencia. Pero, ¿de qué cantidad estamos hablando?

Mientras que Kiko Hernández apuntaba que la multa podría ser de 100.000 euros, Lydia Lozano era más terrenal y se aproximaba a la cantidad que deberá abonar Donoso. "Entre 50.000 y 60.000 euros", apuntó la colaboradora.