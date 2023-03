Laura Escanes ha tenido que personarse en la jefatura de la Policía Nacional para denunciar un violentísimo y terrible suceso que ha vivido en las últimas horas. La 'influencer, que triunfa en redes sociales y en televisión gracias a su participación en El Desafío de Antena 3, ha vuelto a ser víctima de un feroz ataque por parte de un usuario en redes sociales que no ha parado de mandarle infinidad de insultos a través de la opción de los mensajes privados de lnstagram.

Muy asustada puesto que no es la primera vez que se ha visto envuelta en una situación de este tipo, la joven ha preferido no dejar pasar más el tiempo y, además, de publicar los mensajes de odio que ha recibido, ha interpuesto la correspondiente demanda para ponerle coto a lo que le ha ocurrido. "Me hubiera gustado que este no fuese mi plan, pero ya está puesta la denuncia porque tranquila no me quedaba" escribía la joven en una fotografía.

Pero, ¿cuál es el calibre de los insultos que ha recibido Laura Escanes? La creadora de contenidos ha recibido, entre otros, mensajes de gravísima índole sexual así como reiteradas amenazas de violación y de muerte.

"Te voy a violar, cabrona"

Laura Escanes ha compartido una captura de pantalla en la que comparte con sus seguidores los escalofriantes mensajes que ha recibido por art del usuario en cuestión y son, cuanto menos, aterradores.

"Desgraciada", "Eres una hija de puta", "Te has hecho famosa a costa de Risto Mejide", "Eres una puta", "Me cago en ti y en tus hijos", "tengo ganas de follarte y si no quieres follar conmigo pues te violo, cabrona", son solo algunos de los mensajes que ha recibido la muchacha.

Ante la gravedad del asunto, Escanes se pronunció asegurando que "mensajes así en algún momento tienen que parar. Asco. Miedo de que sigan pasando estas cosas. Qué asco y qué impotencia", sentenció.