"Alaska y Mario: la gran decepción". Ese fue el nombre del que, con casi total seguridad, haya sido el artículo de opinión más polémico y viral que haya escrito Jorge Javier Vázquez.

El presentador estrella de Mediaset España publicó en el blog que tiene para una conocida revista del corazón un texto en el que mostraba su disconformidad con la nueva realidad e imagen que está dando el conocido matrimonio, así como les hace partícipes de su decepción con ellos por posicionarse del lado de políticos como Isabel Díaz Ayuso.

Entre algunas de las lindezas que le decía el comunicador tanto a Alaska como a Mario Vaquerizo destacan, entre otras, "parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón" o "Mario, quizás la gente esté empezando a arrugar el morro ante algunas de tus últimas salidas de patas de banco. Porque, quizás, esta gente que llevamos jaleándote incondicionalmente desde hace la tira de años, estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans", escribe furioso Vázquez.

Ahora, como en toda historia, es el turno de la réplica de Alaska, quien desde la entrega de premio Dial (que se celebró en Tenerife), ha respondido a los medios que le han preguntado por la carta abierta que el catalán le ha dedicado a ella y a su marido.

"No me siento retratada"

Tranquila y consciente del revuelo que se ha montado, la artista quiso quitarle hierro al asunto pero le tiró alguna pulla al presentador. "Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión. Y esa es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera" empezaba la también presentadora.

Sobre si se sentía dolida por las palabras de Jorge, Alaska reconoció que "no me ha dolido, porque no me siento retratada, entonces es muy distinto" pero le lanzaba un dardo al comunicador. "No me sorprendió, tampoco me lo esperaba, pero muchas veces puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo", zanjaba.